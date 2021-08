Aplikácia na overenie COVID preukazov v obchodoch a prevádzkach je hotová: Ako bude fungovať?

Aplikácia pre obchodníkov na overovanie COVID preukazov je nachystaná, štátna firma Slovensko IT ju pripravila ešte v rámci projektu Green Pass.

Technické riešenie je teda hotové a momentálne sa uskutočňuje jeho opätovné testovanie. Pre TASR to uviedol riaditeľ Slovensko IT Pavol Miroššay. Čaká sa ešte aj na odobrenie aplikácie Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR.

"Naše technické riešenie je hotové, momentálne prebieha jeho opätovné testovanie. Jeho uvedenie do prevádzky podlieha schváleniu MZ SR, ktoré je gestorom projektu aj gestorom vyhlášky," povedal Miroššay.

Vysvetlil tiež, že aplikácia bude fungovať na veľmi jednoduchom princípe. Používateľ (obchodník) si cez aplikáciu OverPass naskenuje QR kód z certifikátu zákazníka - buď z papiera alebo z aplikácie GreenPass - a následne aplikácia overí, či je daný certifikát správny.

Nové pravidlá pre obchodníkov v súvislosti s fungovaním prevádzok budú platiť od pondelka (16. 8.). Kedy však bude aplikácia obchodníkom k dispozícii, nevedno, MZ SR zatiaľ na otázky nereagovalo. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR hovorí, že kým nebude aplikácia k dispozícii, obchodníci majú kontrolovať papierové certifikáty alebo tie stiahnuté v mobile. Prípadne si môžu stiahnuť a používať verejne dostupné aplikácie členských štátov, ktoré dokážu "čítať" digitálne COVID preukazy EÚ.

Vyhlášku, ktorá sa zaoberá podmienkami vstupu zákazníkov do prevádzok, zverejnil ÚVZ vo štvrtok (12. 8.). Vyplýva z nej, že prevádzkovatelia či organizátori hromadných podujatí si po novom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup do prevádzky. Na výber majú z troch režimov, a to plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu. S tým, koho obchodníci budú púšťať do svojich prevádzok, súvisia aj kapacitné či iné obmedzenia, pri niektorých typoch prevádzok dokonca už od zelenej farby okresu.