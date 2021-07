Analytik: Ľudí nezaujíma zisk poisťovne, nový návrh pomôže hlavne najstratovejšej VŠZP

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by mal riešiť predovšetkým to, či zdravotné poisťovne (ZP) poskytujú svojim poistencom to, na čo majú zo zákona nárok.

Otázka zisku zdravotnej poisťovne je pre poistenca bezvýznamná. Pre TASR to v reakcii na margo rokovaní o obmedzení zisku zdravotných poisťovní povedal analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský. Zdôraznil, že poistencov na prvom mieste zaujíma kvalita a dostupnosť služieb, ktoré pre nich zdravotné poisťovne nakupujú. Podľa jeho slov je aktuálny návrh len pokračovaním 15-ročného démonizovania zisku v zdravotnom poistení. "Strop 0,2 percenta je prakticky len inak pomenovaný zákaz zisku, pri takejto maximálnej návratnosti kapitálu sa dlhodobé podnikanie neoplatí," uviedol. Takáto zmena podľa analytika, paradoxne, vytvára najväčší priestor na zisk pre doteraz najstratovejšiu štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Poukázal tiež na to, že bola dofinancovaná sumou 200 miliónov eur. "Každoročný odlev poistencov zo štátnej poisťovne do súkromných naznačuje, že poistenci sú spokojní aj so službami poisťovní, ktoré dosahujú zisk, nie stratu," uviedol, pričom doplnil, že v rokoch 2010 až 2020 ubudlo VšZP viac ako pol milióna poistencov. Dodal, že zisk je len semaforom, ktorý ukazuje, ktoré subjekty využívajú zdroje efektívnejšie. "Politikom by som odporúčal sústrediť sily na zadefinovanie nároku a základného balíka, geografickej a časovej dostupnosti služieb, aby poistenec mohol jednoduchšie porovnávať ponuku poisťovní," uzavrel. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) tvrdí, že jej primárnym cieľom nie tvorba zisku. Pre TASR to povedal hovorca štátnej poisťovne Matej Neumann. Zdôraznil, že pre najväčšiu zdravotnú poisťovňu je prioritou starostlivosť o svojich poistencov a ich zdravie. "V súčasnosti nemáme k dispozícii žiadny konkrétny materiál, a preto je predčasné sa k tejto téme vyjadrovať," doplnil v stanovisku pre TASR. Na tom, že zisk zdravotných poisťovní je potrebné regulovať, sa zhodli v pondelok (26. 7.) zástupcovia rezortov zdravotníctva a financií, niektorí členovia Výboru NR SR pre zdravotníctvo i šéfka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Renáta Bláhová. Rokovania k tejto téme majú pokračovať.