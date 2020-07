Ďalšia nákaza v Číne? V nemocnici zaznamenali podozrenie na bubonický mor

Úrady v meste Bajannur v severočínskej autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko vydali v nedeľu varovanie po tom, čo miestna nemocnica zaznamenala prípad podozrenia z nákazy tzv. bubonickým morom.

Informoval o tom britský denník The Guardian. Varovanie zakazuje lov a konzumáciu zvierat, ktoré môžu mor prenášať. Ľudia by mali akýkoľvek podozrivý prípad hlásiť príslušným úradom. Vlani v novembri Vnútorné Mongolsko potvrdilo štyri prípady moru, vrátane dvoch prípadov pľúcneho moru, ktorý je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najnebezpečnejšou formou tohto ochorenia.

Bubonický mor (nazývaný aj žľazový) je jedna z foriem ochorenia moru, ktoré spôsobujú baktérie Yersinia pestis. Prenášajú ho zväčša hlodavce. Prípady moru nie sú v Číne celkom neobvyklé. Od roku 2009 do roku 2018 Čína zaznamenala 26 prípadov a 11 úmrtí.