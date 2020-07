V Bratislave odhalili novinku na počesť posledného prezidenta Česko-Slovenska: Rovnaké sú po celom svete

Vajanského nábrežie v Starom Meste od nedele zdobí lavička na počesť posledného prezidenta Česko-Slovenska Václava Havla.

Bratislava sa tak zaradila medzi mestá, ktoré majú pamätné miesto na počesť tohto významného štátnika. Dátum odhalenia lavičky nie je náhodný. Práve 5. júla 1990 si ho občania Česko-Slovenska v prvých slobodných voľbách zvolili za prezidenta. Dielo dizajnéra a architekta Bořka Šípka pozostáva z dvoch lavičiek zdobených srdcom a lastúrou.

Sú mierne naklonené k sebe a v strede ich spája okrúhly stôl, cez ktorý prerastá javor. Podoba lavičky má symbolizovať rozhovor, ktorý vedie k spoločnému záveru. Na obrube stola je vyrytý známy výrok Václava Havla: „Nech láska a pravda zvíťazia nad lžou a nenávisťou.“

„Tešíme sa, že môžeme mať takéto miesto, ktoré je veľmi symbolické. Povedala by som, že nie politicky, ale ľudským rozmerom. Má to ten odkaz Havla čitateľný v tom, že to nie je ťažké umenie, je k srdcu prehovárajúce,“ hovorí starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Otvoriť galériu Zuzana s Adamom si medzi prvými vyskúšali, ako sa sedí na lavičke Zdroj: Ivan Kováč

S ideou vytvoriť sériu rovnakých pamätných miest prišiel český veľvyslanec v USA Petr Gandalovič. Prvú Havlovu lavičku odhalili 3. októbra 2013 v areáli Georgetownskej univerzity vo Washingtone, ďalšie stoja napríklad v Ženeve, Lisabone, Oxforde či v New Yorku. Na Slovensku prvú Havlovu lavičku inštalovali v roku 2018 v Košiciach.

Starému Mestu ju požičajú na 99 rokov. „Záväzok je, že sa o lavičku budeme starať. Preto sme ju umiestnili trocha pod okná miestneho úradu, aby sme ju dokázali chrániť, a ak by došlo k prípadnému poškodeniu grafitmi, aby sme to dokázali dať rýchlo do poriadku,“ povedala Aufrichtová. Ide o skutočnú lavičku, nie múzejný objekt, ľudia si na nej môžu pokojne posedieť.