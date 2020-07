Púť v Nitre bola pod drobnohľadom: Veriacich počítala mobilná aplikácia

Zvládli to! Prvá veľká akcia po opatreniach v súvislosti s koronavírusom sa uskutočnila uplynulý víkend v meste pod Zoborom.

Podujatie Nitra, milá Nitra, ktoré je spojené so Sviatkom sv. Cyrila a Metoda, ako jedno z mála nezrušili. Zvládli dokonca i svätú omšu na námestí. Počet ľudí organizátorom pomáhala regulovať mobilná aplikácia. Hoci čísla nakazených koronavírusom mierne stúpajú a odborníci dvíhajú varovný prst, v Nitre sa uplynulý víkend niesol v znamení Cyrilometodských slávností.

„Ľudia boli disciplinovaní na všetkých akciách, dodržiavali sa stanovené hygienické pravidlá,“ skonštatoval Tomáš Holúbek, hovorca magistrátu v Nitre. „Priestor sme ohradili páskou, bol jeden vstup a výstup, na počítanie ľudí sme použili mobilnú aplikáciu, ktorá vždy aktuálne ukazovala, koľko ľudí sa nachádza v priestore, takže sme to vedeli kedykoľvek preukázať.

Stoličiek bolo presne tisíc kusov a boli šachovnicovo zoradené, pri vstupe sa dezinfikovali ruky,“ spresnila vedúca odboru kultúry Dagmar Bojdová. V nedeľu predpoludním celebroval slávnostnú svätú omšu na Svätoplukovom námestí nitriansky biskup Viliam Judák.

„Tohtoročná púť bola v súvislosti so situáciou regionálna, do ohradeného priestoru pustili len tisíc ľudí, aj tí, čo ostali za páskou, dodržiavali rozostupy. Dezinfikovali si ruky pri vstupe aj pri podávaní hostie, stoličky boli šachovnicovo rozostavané,“ priblížil atmosféru Tibor Ujlacký, hovorca Nitrianskeho biskupstva.

Veriacich neodradil ani strach z možnej nákazy. „Prišli sme, lebo chodíme každý rok. Nemyslím si, že by sa mohlo niečo stať a bolo by väčšie riziko, že by sme sa nakazili. Nebojíme sa,“ povedal Miroslav z Nových Zámkov. „Ľudia potrebujú nádej a toto je nádej. Riziko je väčšie aj inde, pookriala som a som rada, že som tu bola,“ doplnila Mária z Nitry.