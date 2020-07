Najväčšia výzva pre Hrbatého? Skrotiť Kližana s Lackom

Labutia pieseň! Víkendové priateľské stretnutie daviscupových tímov Slovenska a Česka bolo pre Dominika Hrbatého (42) zároveň rozlúčkou s pozíciou kapitána tímu. Slovenská tenisová legenda totiž nevidí predĺženie zmluvy so Slovenským tenisovým zväzom (STZ) reálne.

Hrbatý už pred samotným stretnutím s Českom avizoval, že sa so zverencami rozlúčil a poďakoval im za tri roky, počas ktorých odviedli obrovský kus práce. „Toto boli moje posledné zápasy v pozícii kapitána daviscupového tímu. Pravdaže, vždy je tu ešte tá možnosť, že by som mohol zvážiť svoje rozhodnutie a robiť kapitána aj ďalej, ale zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by to tak malo byť,“ avizoval Hrbatý. „Chlapcom som poďakoval za tri roky, ktoré sme spolu strávili, a za skvelú robotu, ktorú odviedli. Náš daviscupový tím sa za ten čas posunul veľmi ďaleko. Priamo môžem povedať, že v partii vládne obrovská súdržnosť. Čo sa týka ľudskosti a priateľstva, tak takýto tím sme ešte nikdy nemali. Chalani držia spolu. Všetkých sedem či osem hráčov, ktorí sú pravidelne k dispozícii. Udržať takúto početnú partiu nie je jednoduchá úloha. Väčšinou sa vždy nájde niekto, kto chce vyčnievať,“ dodal Dominátor a pridal ešte jednu perličku.

„Dúfam, že sa na mňa chlapci nenahnevajú, ale najväčšou výzvou pre mňa boli Lacko s Kližanom, ktorí majú fakt veľké egá a ťažké povahy. Ale podarilo sa nám aj týchto chalanov začleniť do partie. Nie je to len moja práca, ale práca celého tímu. Až tomu nedokážem uveriť. Pre slovenský tenis je to veľmi dôležité,“ uzavrel Hrbatý, na ktorého slová reagoval aj prezident STZ Tibor Macko „Dominikovu prácu si veľmi vážim. Som si vedomý toho, v akom stave preberal tím a čo všetko s ním dosiahol. Aj keď vytúžený cieľ vo forme postupu na madridské finále nám tesne ušiel. Dominik má zmluvu do konca roka. O nových kontraktoch rokujeme spravidla na jeseň. Bol by som rád, keby sme mohli Dominovi opäť dať ponuku na predĺženie spolupráce, ale, samozrejme, konečné rozhodnutie je na ňom,“ zhodnotil Macko.

