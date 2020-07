Oktagon Underground pozná mená víťazov: Češka Bledá zdolala Szabovú na body

Češka Tereza Bledá sa stala víťazkou kategórie žien do 60 kg v rámci projektu miešaných bojových umení Oktagon Underground.

V hlavnom zápase sobotňajšieho "super-finálového" galavečera v Brne zdolala Slovenku Luciu Szabovú na body.

Medzi mužmi do 70 kg si Tadeáš Růžička poradil s Marcom Novákom knokautom, v kategórii do 80 kg Matouš Kohout zdolal Ronalda Paradeisera na body a vo váhe do 100 kg Daniel Škvor zvíťazil nad Ivanom Bartekom spôsobom TKO.



Oktagon Underground - Super-Finále:

ženy

do 60 kg: Lucia Szabová - Tereza Bledá /Bledá na body/

muži

do 70 kg: Tadeáš Růžička - Marco Novák /Růžička KO/

do 80 kg: Ronald Paradeiser - Matouš Kohout /Kohout na body/

do 100 kg: Daniel Škvor - Ivan Bartek /Škvor TKO/