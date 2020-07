Čína informovala o nákaze až po dvoch výzvach WHO: Dalo sa pandémii zabrániť?

Čína informovala o výskyte pľúcnej choroby vo Wu-chan až po dvoch žiadostiach vznesených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Vyplýva to z aktualizovanej správy, v ktorej WHO podala tento týždeň presnejší sled udalostí týkajúcich sa zverejnenia informácií šírenia koronavírusu.

USA obviňujú Čínu, že informovala príliš pomaly a spôsobila tak rozšírenie vírusu po celom svete. Prezident Donald Trump WHO obvinil, že je pod čínskym vplyvom a vypovedal spoluprácu s touto organizáciou. Čína obviňovanie zo zadržiavania informácií popiera. Ako uviedla agentúra DPA, z pôvodnej, aprílovej, verzie správy WHO o vývoji pandémie sa dalo súdiť, že čínske úrady o výskyte nákazy informovali už vlani 31. decembra. Z aktualizácie je ale zrejmé, že ten deň zverejnili tlačovú správu zdravotnícke úrady vo Wu-chane, nie Peking. Výkonný riaditeľ WHO Michael Ryan povedal, že takýto postup nie je neobvyklý a často národné inštitúcie najprv overujú správy z provincií. Aktualizovaná chronológia WHO uvádza, že sekcie WHO pôsobiace v Číne upozornili 31. decembra na prípady "vírusového zápalu pľúc", keď o tom našli jej pracovníci oznámenie na webovej stránke zdravotnej komisie vo Wu-chane. V ten istý deň sa k informačnej službe WHO dostalo tlačové oznámenie medzinárodnej epidemiologickej siete Promed, ktorá má sídlo v USA. Aj v ňom sa hovorilo o prípadoch "zápalu pľúc neznámeho pôvodu" vo Wu-chane. Európska komisia schválila remdesivir na liečbu vážnych prípadov COVID-19 WHO potom dvakrát po sebe - 1. a 2. januára požiadala o informácie čínske úrady, ktoré odpovedali 3. januára. Ryan povedal, že krajiny majú na overenie lokálnych údajov 24 až 48 hodín. S príslušným pracovníkom WHO v Číne sa podľa neho štátne čínske úrady spojili okamžite. Koronavírus sa celosvetovo potvrdil doteraz u viac ako 11 miliónov ľudí a na COVID-19 zomrelo 525 470 pacientov. Vôbec najviac postihnuté sú USA, kde je takmer 2,8 milióna nakazených a cez 129 000 mŕtvych. Trump dočasne vypovedal americké finančné príspevky WHO a v máji ukončil spoluprácu kvôli vplyvu, ktorý na ňu má Čína. WHO obvinenia z toho, že podlieha Číne, odmieta. V ktorých prípadoch bude domáca karanténa znova povinná? Od 6. júla platia tieto zmeny!