Minister pôdohospodárstva predstavil smelý plán: S týmto sa chce vysporiadať

Problematikou rozdrobenosti pozemkového vlastníctva a potrebou úprav vlastníckych vzťahov sa zaoberal minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) počas výjazdu v Levickom okrese. Ako pripomenul, hľadanie vhodných riešení je pre ministerstvo prioritou.

Podľa agrorezortu je v súčasnosti na Slovensku viac ako 3500 katastrálnych území so 100 miliónmi vlastníckych vzťahov, čo spôsobuje nemalé problémy pri spravovaní pôdy, nájomných vzťahoch i budovaní zelenej krajiny. Podľa ministerstva pôdohospodárstva sa za takmer 30 rokov zrealizovalo iba 431 projektov pozemkových úprav. Aj preto dnes na jednu parcelu pripadá priemerne 12 vlastníkov.

Rezort sa preto chce problémom intenzívne zaoberať. "Do konca júla by malo byť podpísaných 130 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Následne sa v týchto katastroch začnú vykonávať pozemkové úpravy," uviedol štátny tajomník Martin Fecko na seminári v obci Nýrovce v Levickom okrese.

Zároveň pripomenul, že ministerstvo hľadá zdroje nielen na ďalšie projekty pozemkových úprav, ale aj na zriaďovanie remízok, vetrolamov, alejí, vodozádržných a protieróznych opatrení. "Pretože naším cieľom nie je len sceľovať pôdu, ale aj tvoriť krajinu. Mali by sme do nej vrátiť aleje, stromoradia, vetrolamy, vodné plochy. Musíme myslieť aj na hodnoty, ktoré boli dané našimi predkami. Do krajiny musíme zakomponovať aj kríž a kaplnku, ktoré stoja pri ceste už roky," zdôraznil Mičovský.

Podľa jeho slov by sa projekty zamerané na pozemkové úpravy, tvorbu zelenej krajiny a trvalo udržateľného života na vidieku mali naplno rozbehnúť v najbližších rokoch. "Vláda SR deklaruje, že do ďalších 30 rokov budú tieto úpravy na celom Slovensku ukončené, čo vyrieši problémy katastra, pôdy, nájomných vzťahov, ale aj kríženia farmárov na poliach," dodal Mičovský.