Odsúdeného Viliama Mišenku zadržali pri Viedni: Kráľa útekov zatkli na ulici! Aká bola taktika polície?

Spravodlivosť si ho našla! Odsúdeného podnikateľa Viliama Mišenku (63) po dvoch rokoch na úteku dolapili policajti pár desiatok kilometrov od slovenských hraníc.

Kráľa útekov Mišenku - ktorý sa pred mužmi zákona skrýval aj pred niekoľkým rokmi vo Venezuele - načapali policajti tentoraz v Rakúsku. Mišenka je právoplatne odsúdený na 23 rokov nepodmienečne za objednávku vraždy svojej švagrinej. Viliama Mišenku zadržali rakúski policajti neďaleko Viedne v mestečku Baden, kde sa ukrýval u svojej príbuznej. Vystihli moment prekvapenia a zastihli ho úplne nepripraveného.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Menovanú osobu sme zadržali na ulici približne o 15.15 hod. na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Nekládla žiaden odpor,“ uviedol hovorca Spolkového kriminálneho úradu Vincenz Kriegs. Na úteku pred spravodlivosťou bol Mišenka vyše dvoch rokov - v marci 2018 sa po ňom zľahla zem po tom, čo ho Najvyšší súd SR definitívne odsúdil na 23 rokov za objednávku vraždy švagrinej Zuzany Mišenkovej.

Jej poprava sa mala odohrať v lete roku 2009, keď vybuchla trhavina v topoľčianskej firme Euromont. Nezahynul pri nej však plánovaný cieľ popravy, ale páchateľ Tomáš Hertl, ktorý nálož priniesol. Zuzana Mišenková a ďalšie osoby z atentátu vyviazli len so zraneniami.

Taktika polície

Špecializovaný trestný súd v Pezinku vydal na Viliama Mišenku európsky zatýkací rozkaz krátko po jeho úteku v apríli 2018. Dlho to vyzeralo, že pátrači nemajú v rukách žiadne stopy, no ukázalo sa, že išlo o vyšetrovaciu taktiku. „Zákrokom rakúskej polície bol prekvapený, nečakal ho, pravdepodobne sa spoliehal na fiktívny útlm policajných zložiek v čase koronakrízy. Na vypátraní sa podieľalo aj pracovisko Interpol Bratislava,“ vysvetlila slovenská polícia. „Aj keď je verejnosť niekedy netrpezlivá, pátranie prebiehalo intenzívne počas viac ako dvoch rokov od jeho úteku. Z taktického hľadiska však nebolo možné médiám a verejnosti hovoriť, čo aktuálne pátrači robia,“ doplnila polícia.

Ušiel aj do Venezuely

Kuriózne je, že polícia nepátrala po Mišenkovi prvýkrát. Od roku 2010 sa pred zákonom skrýval v juhoamerickej Venezuele, kde ho v januári 2013 zadržala miestna polícia. Následne ho vládnym špeciálom eskortovali na Slovensko, kde potom strávil takmer dva roky vo väzbe. K opätovnému zadržaniu zablahoželal svojim podriadeným aj šéf polície Milan Lučanský.

„Na úteku bol už po druhýkrát. Len čo to bolo možné, naši cieľoví pátrači začali pracovať na jeho zatknutí. Bola to náročná a mravčia policajná robota, ktorá sa úspešne skončila po viac ako dvoch rokoch. Nepochybujem, že na rade sú ďalší nebezpeční páchatelia, ktorých máme v merku. Život na úteku v strachu z vypátrania je nezávideniahodný,“ odkázal Lučanský. V najbližších dňoch by mali Mišenku vydať na Slovensko, kde si odsedí vymeraný trest.

Až na ôsmy pokus

Viliam Mišenka celkovo figuroval až v ôsmich kauzách - napríklad v prípade vraždy jeho synovca Jozefa Mišenku z júla 2010 či likvidácie Jozefa Gudábu z marca 2003. Súdy ho však z jedného obvinenia za druhým oslobodzovali, alebo vyšetrovatelia zastavili trestné stíhanie. Až v siedmich prípadoch teda vyšiel Mišenka s čistým štítom. Osudným sa mu stal až výbuch v Topoľčanoch. Aj tu však podnikateľ odmieta vinu. „Nemal som dôvod dať zabiť Zuzanu Mišenkovú. Už som bol obvinený z vrážd, lúpeží, krádeží, ale ani jeden skutok sa nepotvrdil,“ vyhlásil Mišenka ešte počas hlavného pojednávania. V prípade výbuchu v Topoľčanoch sa ctihodný podnikateľ evidentne mýlil.

Chronológia prípadu

August 2009 - Výbuch v topoľčianskej firme Euromont. Pri explózii zomrel Tomáš Hertl, ktorý nálož priniesol a viacerí ľudia boli vážne zranení. Explózia mala pôvodne usmrtiť švagrinú Viliama Mišenku Zuzanu Mišenkovú.

Október 2010 - Za vraždu Jozefa Mišenku obvinili spolu s ďalšími štyrmi osobami aj jeho strýka Viliama Mišenku. Ten pred stíhaním ušiel do cudziny.

Január 2013 - Viliama Mišenku zadržala protidrogová jednotka venezuelskej polície na pláži ostrova Margarita. Krátko po jeho zadržaní vo Venezuele ho Najvyšší súd SR oslobodil spod obžaloby za vraždu synovca. Trestné stíhanie však bolo voči nemu vedené v ďalších prípadoch.

Február 2013 - Mišenku eskortovali z Venezuely na Slovensko vládnym špeciálom.

Júl 2015 - Senát Najvyššieho súd SR pod vedením Štefana Harabina prepustil Mišenku z väzby. Jeho stíhanie v prípade explózie v Topoľčanoch pokračovalo na slobode.

Jún 2016 - Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici odsúdil Viliama Mišenku na 25 rokov väzenia za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu. Mišenka sa odvolal. marec 2018 - Najvyšší súd definitívne poslal Mišenku za mreže na 23 rokov za objednávku vraždy jeho švagrinej Zuzany Mišenkovej. Právoplatne odsúdený Mišenka na súde nebol prítomný a druhýkrat ušiel.

Júl 2020 - Rakúski policajti zadržali Mišenku na základe európskeho zatykača v rakúskom Badene neďaleko Viedne, kde sa ukrýval u svojej príbuznej.

Ako dopadli ďalšie Mišenkove kauzy