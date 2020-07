Umelec ukrýval jej portrét po celý život: Dražia Picassovu mladú milenku! Suma vás odrovná

Bola z toho veľká aféra. On mal 45 rokov, bol známy umelec, ženatý a mal malé dieťa. Ona mala 17 rokov, keď sa stali milencami.

Nakreslil jej portrét, ktorý si ponechal až do smrti. Nikdy nebol vystavovaný a teraz pôjde prvýkrát do aukcie. Očakáva sa, že Picassova kresba Femme Endormie môže vyniesť až 10 miliónov eur. Marie-Thérèse Walter bola milenkou Pabla Picassa od roku 1928. Vekový rozdiel medzi nimi bol 28 rokov. V roku 1935 mu porodila dcérku Mayu.

Pikantné je, že slávny maliar bol vtedy ženatý s ukrajinskou baletkou Olgou Chochlovou, s ktorou mal syna. Keď sa Picassova manželka dozvedela, že čaká dieťa s mladou milenkou, okamžite podala žiadosť o rozvod. Maliar sa však nechcel deliť o majetok a s rozvodom nikdy nesúhlasil. S Chochlovou tak zostali technicky manželmi až do jej smrti v roku 1955.

Ani vzťah s Marie-Thérèse Walter nevydržal. V druhej polovici 30. rokov jej začal byť neverný s fotografkou Dorou Maar a rozišli sa. V roku 1977, štyri roky po Picassovej smrti, Marie-Thérèse spáchala samovraždu. Predtým, v roku 1931, však Picasso nakreslil jej portrét. Je to obyčajná kresba uhlíkom, no očakáva sa, že na aukcii 28. júla vynesie 6,5 až 10 mil. eur. V tom čase bola ich romanca ešte utajovaná a Picasso si kresbu ponechal až do svojej smrti v roku 1973.

Picassove ženy

• Bol dvakrát ženatý a mal 4 deti s tromi ženami.

• So ženami pritom zaobchádzal zle, využil ich ako múzy, a keď ich vyčerpal, tak sa ich zbavil.

• Dve z jeho žien spáchali samovraždu, ďalšie sa nervovo zrútili.

• Maliarka Fernande Olivier bola jeho milenkou v rokoch 1905 - 1912.

• Ukrajinská baletka Olga Chochlova bola jeho prvou manželkou od roku 1918. V roku 1921 sa im narodil syn Paulo.

• Marie-Thérèse Walter bola Picassovou milenkou od roku 1928, v roku 1935 mu porodila dcéru Mayu.

• Fotografka Dora Maar bola jeho milenkou na prelome 30. a 40. rokov.

• Maliarku Francoise Gilot stretol, keď mala 21 a on 61. Žili spolu v rokoch 1946 - 1956 a porodila mu dve deti - syna Clauda v roku 1947 a dcéru Palomu v roku 1949.

• Jacqueline Roque bola od roku 1961 druhou Picassovou manželkou.