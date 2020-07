Muž sa na párty nakazil koronavírusom, deň pred smrťou ešte stihol všetkých varovať: Emotívny odkaz na Facebooku

Podceňoval pandémiu, trpko to však oľutoval. Muž prehral boj s koronavírusom, krátko pred smrťou adresoval verejnosti emotívny odkaz.

Urobil chybu, ktorá ho stála život. Američan Tommy Macias († 51) z Los Angeles trpel nadváhou a takisto mal cukrovku. Automaticky sa tak dostal na pomyselný zoznam ohrozených pacientov, ktorí sú viac náchylní na to, aby sa nakazili koronavírusom. Počas celosvetovej pandémie však aj napriek tomu zariskoval a počas zmiernenia opatrení sa vybral na párty do Kalifornie. Ako sám priznal, nedodržiaval žiadne hygienické pravidlá. Tragicky sa mu to vypomstilo.

Tommy sa na párty nakazil, pretože sa oslavy zúčastnil aj kamarát, ktorý mal koronavírus, no nemal príznaky a preto si myslel, že tak nemôže nikoho nakaziť, informuje britský denník Daily Mail. Tommy sa na druhý deň cítil zle a nadmerne sa potil, keď zistil, že kamarát je pozitívny, išiel sa dať otestovať. On a rovnako aj ďalších dvanásť ľudí bolo taktiež pozitívnych. Jeho stav sa však zhoršoval a skončil v nemocnici.

Tam sa rozhodol napísať na Facebook odkaz, ktorý mal byť pre všetkých, čo zľahčujú pandémiu, akýmsi varovaním. "Pre moju hlúposť som ohrozil moju mamu, sestru a celú rodinu. Toto je pre mňa veľmi bolestivý zážitok. Toto nie je vtip, noste prosím na ústach rúško a dodržujte spoločenský odstup, nebuďte idioti ako ja," napísal na sociálnu sieť. Na záver dodal vetu, z ktorej mrazí. "Dúfam, že mi Boh pomôže, aby som toto celé prežil," napísal na koniec odkazu. Na druhý deň Tommy zomrel.

Muž, ktorý pracoval, ako kamionista nemal vlastnú rodinu, no zanechal za sebou užialenú matku, sestry a ďalších príbuzných, ktorí naňho spomínajú s veľkou láskou a opatrujú jeho pamiatku. "Myslím si, že chcel, aby ľudia vedeli, že táto choroba je vážna vec, ktorá dokáže zabíjať," dodal smutne Tommyho švagor Gustavo Lopez.