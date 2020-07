Hlavný hygienik je sklamaný z nezodpovednosti fanúšikov: Zápas DAC - Slovan skritizoval aj Matovič

Opatrenia ohľadom diváckej účasti na športových podujatiach v Slovenskej republike sú opäť pod drobnohľadom.

Predseda vlády SR Igor Matovič na štvrtkovej tlačovej konferencii po zasadnutí epidemiologického konzília upozornil na nedodržanie hygienických nariadení počas stredajšieho šlágra futbalovej Fortuna ligy v Dunajskej Strede, kde zápas domáceho DAC proti majstrovskému Slovanu Bratislava sledovalo 6120 divákov.

Predseda vlády SR prezentoval na tlačovej konferencii fotografiu divákmi zaplnenej tribúny, kde nebolo dodržané šachovnicové sedenie. "Čo sa týka zápasu v Dunajskej Strede, naozaj nás veľmi mrzí, že došlo k niečomu takému. Keď sme sa snažili zjemniť opatrenia, nepredpokladali sme, že ľudia budú takto nezodpovedne postupovať. Tento prípad budeme musieť samozrejme riešiť s regionálnou hygieničkou. Dúfam, že nájdeme oporu aj u organizátorov, aby sa takéto veci do budúcna nestávali, aby sme naozaj nemuseli prijímať opatrenia, ktoré by boli nepopulárne pre šport i fanúšikov samotných," uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Od 1. júla sú na Slovensku povolené športové súťažné podujatia s viac ako tisíc účastníkmi za podmienky dodržania šachovnicového sedenia. Športové kluby môžu za dodržania tejto požiadavky a zabezpečenia kontrolovaného vstupu a výstupu návštevníkov naplniť tribúny maximálne do 50 percent kapacity štadióna. Konzílium odborníkov tak vyhovelo požiadavkám športových zväzov, ktoré apelovali na vládu, aby zvýšila počet účastníkov na súťažných podujatiach.

Situáciu využili dva popredné fortunaligové kluby a dohodli sa, že zápas 3. kola nadstavbovej časti FL v skupine o titul presunuli z nedele 28. júna na stredu 1. júla. Na duel do Dunajskej Stredy tak mohlo prísť cca šesťtisíc divákov, v pôvodnom termíne by mohlo byť na štadióne dokopy len 500 ľudí, čiže asi len tristo divákov. Organizátori zápasu avizovali, že fanúšikovia na štadióne musia byť zodpovední, rešpektovať bezpečnostné nariadenia a dodržovať šachovnicové sedenie. V tejto súvislosti Mikas zdôraznil: "My sme dúfali, že s takýmto väčším počtom divákov budú ľudia dodržiavať opatrenia. Bohužiaľ, sa tak nestalo. Berieme to ako precedens. Vyzývame organizátorov ďalších stretnutí, aby zabezpečili dodržiavanie opatrení. Predpokladám, že na tento zápas bude uvalená aj nejaká sankcia. Budeme musieť byť pri opatreniach prísnejší."