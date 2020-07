Dohrá sa sezóna v NBA? Expertov teraz trápi celibát bez sexu

V NBA prebehli pred pár dňami dôležité rozhovory medzi vedením ligy a zástupcami hráčskej asociácie NBAPA.

Všetko nasvedčuje tomu, že sezóna by sa mala dohrať od konca júla v Disneyho svete na Floride za prísnych karanténnych podmienok. Naplánovaný je formát s 22 klubmi, ktoré dohrajú koniec základnej časti a potom ich čaká play off. Koniec ročníka by mal byť na začiatku októbra.

Model dohratia sezóny v Disneyho svete bude stáť 150 miliónov dolárov. Expertov v zámorí však trápi teraz úplne iná vec. Vydržia hráči tri týždne v izolácii bez sexu?

"Tri týždne s tím budú bojovať. Vážne si myslíte, že títo chalani vydržia bez manželky alebo priateľky," zamyslel sa známy americký televízny komentátorStephen A Smith. Na jeho myšlienku zareagovala moderátorka Max Kellermanová, ktorá zostala po Smithovom vyhlásení v šoku. "Čo si myslíte, že budú hráči robiť? Budú ženy pašovať na miesto v narodeninových tortách?" opýtala sa ironicky.