Bratia zo Sielnice vrazili 43-tisíc eur do opravy tohto vraku: Odpadnete, ako vyzerá teraz

Splnili si sen! Bratia Beníkovci zo Sielnice (okr. Zvolen) jazdia dlhé roky preteky do vrchu s historickými vozidlami, ktoré si vlastnoručne vyladili.

Flotila bratskej dvojice sa najnovšie rozrástla aj o krásne BMW 2002 z roku 1968, ktoré zachránili predtým, aby ho zožrala hrdza.

Marcel (31) a Tomáš (28) Benikovci dlhé roky jazdia slovenský aj európsky šampionát pretekov do vrchu. Napriek tomu, že sú mladí, jazdia ako ostrieľané legendy motoršportu so stovkami tisíc kilometrov na tachometri. Tomáš síce pravidelne štartuje na Lancii Beta Coupé, no starší z nich preferuje nemecké BMW.

„S Lanciou sme získali titul majstra Slovenska. Hľadali sme možnosti, ako postaviť na štart druhé auto. Bolo to BMW e30 coupe,“ opísal začiatky. Potom sa to rozbehlo vo veľkom. Konkurenciu preháňali aj v BMW 320i, a keď s otcom objavili vrak raritného BMW 2002 z roku 1968, neváhali a rozhodli sa investovať čas a peniaze do tohto projektu. „Hľadali sme auto, s ktorým by sme mohli absolvovať preteky historických automobilov v kategórii 1. Minulý rok sme objavili spoločne s otcom a bratom vozidlo BMW 2002, ktoré bolo v podstate vrakom. V decembri 2019 sme sa pustili do prestavby,“ prezradil.

Opravou strávili 1 900 hodín a okrem času ich stála aj veľa peňazí. „Museli sme opraviť motor, potom sme lakovali. Robili sme rám, kolesá a veľa iného. Celkovo nás to vyšlo desaťtisíc. Spolu s nákupom auta, ak vezmeme do úvahy aj prácu, nás to vyšlo vyše 43 000,“ povedal Tomáš Beník. „Klampiarske práce, výroba bezpečnostného rámu a lakovanie nám trvalo takmer 4 mesiace,“ dodal Marcel s tým, že s vynoveným BMW chcú dosiahnuť dobrý výsledok na majstrovstvách Európy.

BMW 2002 MTB Racing

Rok: 1968

Objem motora: 1 990 ccm

Výkon: 170 koní

Prevodovka: 4-stupňová

Cena: vyše 43 000 €