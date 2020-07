Korčok nariadil vyšetrovanie postupu slovenského generálneho konzulátu v Petrohrade: Zlyhalo Slovensko pri udeľovaní víz?

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) nariadil hĺbkové vyšetrovanie postupu slovenského generálneho konzulátu v ruskom Petrohrade pri udeľovaní víz občanovi, ktorý mal podľa medializovaných informácií falošnú identitu a mal sa podieľať na príprave vraždy čečenského Gruzínca v Nemecku.

Korčok o tom informoval pred stredajším rokovaním vlády. Na prípad upozornil Denník N. Ministerstvo zatiaľ nemá informácie, že by Slovensko pochybilo.

Korčok do Petrohradu vysiela skupinu, ktorá má posúdiť, ako sme postupovali pri preverení občana, jeho dokladov, a či bolo adekvátne udeliť víza na jeden rok. "Po zverejnení tejto informácie a medializovaní celého prípadu som nariadil okamžité hĺbkové vyšetrovanie postupu nášho generálneho konzulátu v Petrohrade. To znamená, či sme postupovali správne pri vydaní víz, či sa urobili všetky kroky, na základe ktorých sme víza udelili. Takisto ma zaujíma, či bolo adekvátne vydávať víza na jednoročné obdobie," povedal šéf diplomacie novinárom.

Korčok podľa svojich slov nemá informácie, že by slovenská strana pochybila. "Dnes nič nenasvedčuje tomu, že by sme pochybili a urobili porušenia pri dodržovaní schengenského vízového kódexu," doplnil. Považuje to však za závažnú vec týkajúcu sa bezpečnosti celej Európy, preto chce do Petrohradu vyslať kontrolnú skupinu.

Slovenskí pracovníci podľa ministra na konzuláte stále pracujú, nemá dôvod vyvodzovať voči nim dôsledky, kým nepreverí celú vec. Spoluprácu s ruskou stranou označil Korčok za špekuláciu. Celý prípad poukazuje podľa neho na to, že udeľovanie víz dáva obrovskú zodpovednosť každému členskému štátu.

Denník N tento týždeň informoval, že v júli 2019 požiadal 39-ročný muž menom Roman Davydov slovenský generálny konzulát v Petrohrade o udelenie víz na jeden rok. Zo zistení investigatívcov z projektu Bellingcat v spolupráci s nemeckým magazínom Der Spiegel a s ruským Insiderom vyplýva, že informácie boli falošné. Víza mu na konzuláte udelili. Davydov mal pomáhať s prípravou atentátu na čečenského Gruzínca Zelimchana Changošviliho, ktorého zastrelili v auguste 2019 v Berlíne. Atentát mala naplánovať ruská tajná služba FSB.