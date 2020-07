Polícia obvinila podnikateľku z Belej nad Cirochou: Živnostníčka si roky neviedla účtovníctvo

Humenský vyšetrovateľ obvinil zo zločinu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie 67-ročnú ženu z obce Belá nad Cirochou v okrese Snina.

Živnostníčka v oblasti poskytovania pohostinských služieb od júna 2012 neviedla účtovníctvo. Informovala o tom hovorkyňa prešovského krajského policajného riaditeľstva Jana Ligdayová.

Ako uviedla, žena účtovníctvo sama neviedla a ani nezabezpečila jeho riadne vedenie v súlade so zákonom. "Neviedla ani žiadnu evidenciu na kontrolu hospodárenia, a to aj napriek tomu, že v tomto období pravidelne za odplatu poskytovala služby spojené so zabezpečovaním stravy na rôznych spoločenských a kultúrnych akciách," doplnila Ligdayová s tým, že obvinená žena je stíhaná na slobode. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.