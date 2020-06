Ďalšia zmena na trénerskom poste: Padla aj hlava senického kouča

Vedenie futbalového klubu FK Senica sa dohodlo na ukončení spolupráce s trénerom Jánom Bírešom.

Tréningový proces povedie do konca fortunaligového ročníka Patrik Durkáč spolu s asistentmi Jurajom Piroskom a Miroslavom Mentelom.

Ako uviedol FK Senica na svojom webe, pred kľúčovým zápasom jarnej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie proti Zlatým Moravciam sa vedenie klubu rozhodlo pre nový impulz do hráčskej kabíny. "Trénerovi Jánovi Bírešovi chceme touto cestou poďakovať za odvedenú prácu v našom klube, do jeho ďalšej trénerskej kariéry mu želáme všetko dobré," píše sa na webovej stránke Záhorákov. Piroska sa po skončení súťažného ročníka vráti do hráčskej kabíny ako jej neoddeliteľná súčasť.

Senici patrí v nadstavbovej časti FL v skupine o o udržanie štvrté miesto s trojbodovým náskokom pred piatou Nitrou a päťbodovým pred šiestym Pohroním. V záverečných dvoch kolách privíta doma Zlaté Moravce (4. júla) a vycestuje na pôdu FK Pohronie (11. júla).