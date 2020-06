V NHL pribudli ďalší chorí na koronavírus: Ohrozený reštart sezóny?

Nedobré správy! Z 250 hokejistov, ktorí podstúpili testy na koronavírus v rámci druhej fázy pred reštartom NHL, malo 15 pozitívny výsledok.

Vedenie súťaže v pondelok na svojom webe informovalo, že okrem toho vie o ďalších 11 hráčoch, ktorých pozitívne testovali mimo oficiálneho ligového protokolu. Od otvorenia tréningových centier (8. júna) NHL eviduje dokopy 26 infikovaných hokejistov.

Prvé kolo testov na COVID-19 v tréningových strediskách odhalilo už pred týždňom 11 pozitívnych prípadov, ku ktorým teraz pribudli ďalšie štyri. K tomu treba pripočítať ďalších jedenásť pozitívnych hráčov z neorganizovaných testovaní, medzi ktorými mali byť podľa zámorských médií traja členovia Tampy Bay či kanonier Toronta Auston Matthews. Všetci nakazení hokejisti putovali do izolácie a riadia sa protokolmi hygienických úradov.

Vedenie NHL uviedlo, že 250 hráčov, ktorí sa pripravujú v tréningových centrách svojich tímov, absolvovalo dokopy viac než 1450 testov. Profiligoví predstavitelia už dávnejšie oznámili, že ani viacero pozitívnych prípadov nemusí nutne znamenať zhatenie plánov na reštart súťaže. Verejnosť chcú informovať o výsledkoch testov každý týždeň.

NHL je momentálne v druhej fáze projektu reštartu s dobrovoľným tréningovým procesom, hráči môžu trénovať na ľade v malých skupinách. Prípravné kempy by sa mali otvoriť 10. júla. Vedenie súťaže verí, že sezónu by mohli spustiť na dvoch zatiaľ nešpecifikovaných miestach v závere júla či začiatkom augusta. Obe dejiská by mali oznámiť v najbližších dňoch.