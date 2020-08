Mama naučila dcérku používať tiesňovú linku: Po tom, čo nasledovalo, sa šla prepadnúť pod zem

Vicky Pitchford (29) z mesta Bentilee naučila svoju dcérku Ruby (6), ako kontaktovať tiesňovú linku, ktorá má v Británii číslo 999.

Mladá mamička s dcérkou spolu šantili v izbe, po čom odišla Vicky upratovať inú miestnosť. Zrazu dovnútra napochodovala malá slečna s mobilom v ruke. Dievčatko kontaktovalo tiesňovú linku a žiadalo, aby zobrali jej mamičku do väzenia! ,,Často sa s Ruby zo žartu bijeme. Tentokrát, keď sa snažila odplaziť preč, chytila som ju za nohu a pritiahla k sebe. To bolo všetko,“ povedala portálu Ladbible Vicky.

,,Keď sme sa dohrali, odišla som na poschodie upratovať. Ruby vošla a povedala, že telefonuje s políciou. Neriešila som to, lebo som jej neverila. Tak dala hovor na hlasný odposluch a počula som, ako muž hovorí ,Haló´,“ opísala. Mamička nemohla uveriť svojim očiam. ,,Zobrala som jej mobil a videla, že skutočne vytočila 999. Na linke bol policajt a povedal ,Vaša dcéra nám povedal, že máme jej mamičku zobrať do basy, pretože ju chytila za nohu´,“ opísala bizarný telefonát.

,,Nemohla som tomu uveriť a Ruby poskakovala okolo a smiala sa. Smial sa aj policat na druhom konci linky. Nakoniec sme sa smiali všetci.“ Vicky naučila dcérku, ako kontaktovať tiesňovú linku, pretože ona sama zvykne mávať záchvaty paniky. ,,Niekedy sa stane, že sa nemôžem nadýchnuť, tak som chcela, aby vedela zavolať pomoc, ale ona to využila. Som na ňu hrdá, že si pamätala ako vytočiť číslo, aj keď to bolo hlúpe,“ zhodnotila mamička. ,,Ak by som niekedy potrebovala pomoc, ona ju dokáže zohnať a aj preto už dostala vlastný telefón. Ale po telefonáte s políciou som sa s ňou porozprávala, že musí brať tiesňovú linku vážne, keďže je len pre núdzové prípady,“ dopovedala.