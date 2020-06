Muž našiel v mletom mäse niečo nechutné: Pohľad, z ktorého sa zdvíha žalúdok

Harry West z britského mesta Sunbury-on-Thames jedol večeru, keď zrazu zbadal v mletom mäse niečo nezvyčajné. O svoj zážitok sa podelil aj s ostatnými.

Obchodný reťazec Aldi sa ospravedlnil svojmu zákazníkovi po tom, ako našiel v balíku mletého mäsa niečo pripomínajúce kravské očné viečko. O prípade informuje Mirror. Brit Harry West (28) nemohol uveriť vlastným očiam, keď pred dvomi týždňami zbadal v mäse trs mihalníc. O fotku sa podelil aj na sociálnej sieti. K tomu odfotil aj balíček mäsa za 2,39 libier (2,63 eur), v ktorom sa mihalnice mali nachádzať.

Fotku nájdete v galérii, pozor, nie je vhodná pre citlivé povahy!

Na snímke vidno hrudku mäsa a niečo, čo vyzerá ako dlhý tmavý chlp. Tento nález odfotil, aby varoval ďalších zákazníkov obchodného reťazca. "Po týždni čakania na odpoveď mám podľa mňa právo ukázať vašim zákazníkom, čo som našiel v balíku vášho mletého mäsa," pripísal k príspevku.

"Vyzerá to ako očné viečko, snáď kravské. To sa nachádzalo v balíčku mletého mäsa s 15% percentami tuku z dňa 16. júna. Riaditeľstvo firmy ma stále nekontaktovalo. Som tým neskutočne znechutený, keďže toto by sa v mletom mäse rozhodne nemalo nachádzať. Dúfam, že vďaka tomuto sa so mnou skontaktujete rýchlejšie. Ešte stále mám balíček aj s očným viečkom," píše. Na záver vyzval ostatných, aby pokojne zdieľali jeho príspevok. "Boh vie, čo tam v skutočnosti dávajú," dopísal.

Jeho príspevok znechutil mnohých užívateľov sociálnej siete, niektorí si neodpustili vtipy o žmurkaní. Harry objasnil, ako sa cítil, keď objavil tento nález v mäse. "Práve som sa posadil, že si zjem večeru. Mal som plné ústa, keď som to zbadal. Sústo som vypľul a nemohol som uveriť vlastným očiam. Bolo mi z toho zle, začal som sa sám seba pýtať, čo ďalšie do toho mäsa dávajú. Čakám, kým sa mi ozve niekto z Aldi. Poslal som im e-mail s obrázkami a aj správu na Facebooku, no nedostal som žiadnu odpoveď, tak som napísal status. Mal som pocit, že by na takéto veci mali reagovať rýchlejšie," povedal Harry.

Reťazec Aldi sa už mužovi napokon ospravedlnil a ako bolestné mu dal 50 libier. "Náš dodávateľ má zavedené účinné procesy, ktoré zabraňujú vstupu cudzích predmetov do výroby. Ospravedlňujeme sa pánovi Westovi, že tento produkt nesplnil naše obvyklé vysoké štandardy,“ znie reakcia hovorcu, ktorú priniesol portál Mirror.