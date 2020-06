Zomrel majster Európy Jaroslav Pollák († 72): Prehral boj s ťažkou chorobou

Bývalý slovenský futbalista Jaroslav Pollák zomrel v piatok vo veku 72 rokov po náhlej a ťažkej chorobe. Informoval o tom web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Bývalý stredopoliar bol odchovanec VSS Košice, počas kariéry obliekal dresy Banskej Bystrice, Sparty Praha, Austrie Viedeň a ZŤS Košice. V československom národnom tíme nastúpil na 49 zápasov a na ME 1976 v Belehrade získal titul, o štyri roky neskôr na šampionáte v Taliansku bol súčasť bronzového tímu.



Na klubovej úrovni získal v roku 1973 Slovenský pohár s VSS Košice a v sezóne 1979/1980 si pridal do zbierky so Spartou Praha Československý pohár. V roku 1971 ho vyhlásili za tretieho najlepšieho hráča v Československu.



Po ukončení aktívnej kariéry pracoval ako viceprezident 1. FC Košice počas najúspešnejšieho obdobia klubu, neskôr bol športový riaditeľ Sparty Praha. Na Karlovej univerzite v Prahe vyštudoval právo.