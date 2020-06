Finále v Budapešti už pozná nový termín: Žreb pre Slovenky sa nezmenil

Finálový turnaj tenisového Pohára federácie v Budapešti, na ktorom budú štartovať aj Slovenky, odložili na rok 2021.

Pôvodne sa mal konať už v apríli tohto roka, ale Medzinárodná tenisová federácia (ITF) ho pre pandémiu koronavírusu preložila.

Nový termín finálového turnaja je 13. až 18. apríl. Vyžrebovanie záverečného turnaja zostáva rovnaké. ITF o presune informovala v piatok s tým, že pozorne monitorovala situáciu šírenia ochorenia COVID-19 už od februára. Organizátori dúfali, že sa bude hrať ešte v roku 2020, ale napokon prišlo k ročnému odkladu z "logistických, bezpečnostných a regulačných dôvodov". Hrať sa bude v Papp Sport Arena v Budapešti. Finálový turnaj bude aj kvalifikácia na tiež o rok odložené OH 2020 v Tokiu a ITF je v úzkom kontakte s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) pri riešení situácie. ITF dodala, že zápasy play off, ktorá sa mala hrať v ôsmich dejiskách po celom svete (17.-18. apríla), sa budú konať vo februári 2021.

Slovenské tenistky mali odštartovať účinkovanie na turnaji duelom proti USA. Na programe bol v utorok 14. apríla hneď v úvodný deň podujatia. Zaradili ho do večerného bloku a na centrálnom antukovom dvorci sa mal začať o 17.00 h. V piatok 17. apríla sa zverenky kapitána Mateja Liptáka mali stretnúť v C-skupine so Španielskom (17.00 h.). Do semifinále postúpia víťazi štyroch trojčlenných skupín. Každé stretnutie bude pozostávať z dvoch dvojhier a záverečnej štvorhry.

S Američankami, rekordnými 18-násobnými držiteľkami cennej trofeje, sa Slovenky ešte nestretli. So Španielkami majú priaznivú bilanciu 2:0. V roku 2002 ich zdolali vo finále prestížnej súťaže na harde v Maspalomase 3:1. Hlavnou strojkyňou víťazstva bola Daniela Hantuchová, ktorá vyhrala obe dvojhry, tretí bod pridala Janette Husárová. V roku 2012 triumfoval tím súčasného fedcupového kapitána na antuke v Marbelle 3:2. O dva body sa postarala Dominika Cibulková, rozhodujúci vybojovala Hantuchová.

"Začiatkom tohto roka sme prijali ťažké, ale potrebné rozhodnutie o odložení prvého vydania nového formátu Fed Cupu od spoločnosti BNP Paribas Finals v Budapešti z dôvodu pandémie COVID-19. Aj keď je poľutovaniahodné, že sa finále nebude môcť konať tento rok, sme presvedčení, že v apríli 2021 budeme môcť v Budapešti usporiadať vynikajúce podujatie. Chceli by sme sa poďakovať našim partnerom a maďarskej vláde za ich usilovnú prácu a pokračujúce nasadenie v organizácii súťaže," citoval web Slovenského tenisového zväzu (STZ) slová Davida Haggertyho, prezidenta ITF.