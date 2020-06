Delegáti SOŠV rozhodli: Siekelovi predĺžili funkčné obdobie o rok

Delegáti Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) predĺžili na piatkovom 57. valnom zhromaždení v Bratislave funkčné obdobie prezidenta Antona Siekela o rok do novembra 2021.

Dôvodom je posunutie olympijských hier v Tokiu na budúci rok pre pandémiu koronavírusu.

Siekela zvolili na štyri roky v novembri 2016 po olympijských hrách v Riu de Janeiro. Ďalšie voľby sa mali konať tento rok v novembri po hrách v Tokiu, no keďže svet zasiahla pandémia koronavírusu, presunuli ich na ďalší rok a tak sa predĺžil aj olympijský cyklus. "Všeobecne to je štvorročné obdobie, ale táto unikátna situácia spôsobila, že aj Medzinárodný olympijský výbor (MOV) i ďalšie národné olympijské výbory budú mať volebný rok posunutý na 2021. Je to niečo, s čím nikto nepočítal a nikdy sa to ani nestalo, berieme to ako fakt a v zásade sme ho rešpektovali aj v hlasovaní," uviedol Siekel.

Šéfovi výboru sa tak predĺžilo funkčné obdobie zo štyroch na päť rokov, pričom nasledujúcemu prezidentovi sa skráti na tri roky: "Môj mandát sa predĺžil o rok. Pevne verím, že budem pracovať v športovom hnutí v akejkoľvek pozícii aj v ďalšom období. Teraz je to rok k dobru a keď sa budem uchádzať o post prezidenta v nasledujúcom období, bude to o rok menej. Ak budem cítiť dôveru hnutia, ktorú dnes cítim, tak by som považoval za osobné sklamanie a sklamanie všetkých tých, ktorí mi pomáhajú, keby som nekandidoval." Volebný kongres SOŠV sa musí uskutočniť do troch mesiacov po olympijských hrách.

Valné zhromaždenie v piatok prijalo aj dvoch nových členov SOŠV. Delegáti odhlasovali prijatie Slovenskej lakrosovej federácie (SLF) a Únie telovýchovných organizácií Polície Slovenskej republiky (UNITOP SR). "Na Slovensku pôsobíme od roku 2004, v rámci stredoeurópskeho regiónu patríme k tým lepším a dosahujeme celkom dobré výsledky. O členstvo v SOŠV sme požiadali, aby sme získavali čoraz viac mladých ľudí do nášho športu a veríme, že sa nám to vďaka členstvu aj podarí," uviedol po prijatí prezident SLF Igor Moravčík.

V úvode valného zhromaždenia predniesol prezident SOV Anton Siekel svoju správu o činnosti. Rok 2019 označil ako veľmi úspešný a rok 2020 ako rok zmeny. Tú spôsobila pandémia koronavírusu, ktorá začiatkom marca prerušila nielen športový život na niekoľko mesiacov a ovplyvní ho aj na ďalšie obdobie. "Som veľmi rád, že po dlhej dobe máme možnosť sa stretnúť s našimi delegátmi, zástupcami národných športových zväzov. Som rád, že naše pozvanie prijal aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling, ktorý hneď na začiatku uviedol, že šport je v záujme nie len rezortu, ale aj vlády a že sa mu bude aj patrične venovať. My ho budeme v tomto snažení veľmi podporovať," uviedol.

Šéf SOŠV ďalej uviedol, že podľa neho sa šport dostal v súčasnej situácii na okraj záujmu, čo by sa malo zmeniť: "Diskutovali sme o tom, čo nás najviac trápi. Cítime sa tak trochu odstrčení. Chápeme priority a rozumieme tomu, že je veľmi dôležité riešiť zdravotníctvo a hospodárstvo. Slovenskému športu je empatia vlastná a prirodzená, no rovnako chceme upozorniť, že prostredníctvom športu a pohybových aktivít vieme riešiť aj problémy týkajúce sa zdravotníctva a hospodárstva. Máme na to argumenty a pripravené štúdie a boli by sme veľmi radi, keby sme mali možnosť tieto názory prezentovať ďalej."

Pre pandémiu koronavírusu sa presunul na ďalší rok aj najväčší športový sviatok olympijské hry. Tie sa majú konať od 23. júla do 8. augusta 2021. Pre SOŠV išlo o hlavnú akciu roka a jej preloženie spôsobilo výboru nemalé problémy. "SOŠV bol vo finálnej fáze prípravy našej výpravy na OH. Mali sme k tomu zabezpečené sprievodné programy, celú logistiku. Bol to pre nás šok a veľká rana, ale naši kolegovia sa s touto situáciou vyrovnali naozaj dobre. Eliminovali sme potenciálne straty, snažili sme sa čo najskôr reagovať a pripraviť sa na ďalší rok. Musím konštatovať, že rok 2019 a 2020 boli veľmi dôležité roky nie len pre SOŠV ale aj pre športové hnutie ako také," uviedol Siekel.