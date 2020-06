Prevádzky stále musia dodržiavať hygienické opatrenia: Za porušenie im hrozí mastná pokuta

Od 1. júla sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje pre zákazníkov a zamestnancov dodržiavanie viacerých hygienických opatrení.

Stále platí, že vstup a pobyt v prevádzke sú možné len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov. Pri vchode do prevádzky je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Jeho nerešpektovanie je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 20-tisíc eur.

Odporúča sa tiež zachovávať odstupy osôb minimálne dva metre, počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu by nemal prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 metrov štvorcových z predajnej plochy. V prevádzkach verejného stravovania sa odporúča dodržať medzi stolmi dvojmetrový odstup.Na dezinfekciu sa majú použiť prostriedky s virucídnym účinkom.