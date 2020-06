Krutý osud ťažko skúšaného chlapčeka: Dvakrát sa vyliečil z rakoviny, teraz prišla tvrdá rana

Má len dva roky, no už si za svoj krátky život prežil viac ako ktorýkoľvek dospelák.

Krutý osud chlapčeka! Iba dvojročný Brit Stanley Dalton bojuje so zákernou chorobou. Pred rokom mu diagnostikovali akútnu lymfoblastómovú leukémiu, informuje portál bbc.com.

Táto zákerná choroba vzniká v dôsledku genetických zmien buniek v kostnej dreni. Tento typ leukémie sa najčastejšie vyskytuje u detí. Stanley má za sebou veľmi náročné obdobie. Jeho rodičia sa stihli radovať z chlapčekovho vyliečenia iba krátko. Stanleymu sa totiž choroba vrátila a to hneď dvakrát. Agresívna forma rakoviny odmieta opustiť jeho telíčko a zachrániť ho môže nákladná liečba, ktorá vo Veľkej Británii nie je dostupná. "Bol to totálny šok, keď nám povedali, že leukémia je späť a tento raz to už nevedia liečiť," povedala zdrvená matka, ktorá si život bez svojho synčeka nevie predstaviť.

Stanley má dve transplantácie kostnej drene a užíva lieky, ktoré pomáhajú kontrolovať jeho chorobu, ale nemôžu ho vyliečiť. Chlapčekovi by mohla zachrániť život špeciálna liečba, ktorú však prevádzajú v nemocnici v Singapure. Lekár z britskej nemocnice varuje, že ide o čas. Liečba je poriadne drahá, pýtajú si za ňu až vyše 550-tisíc eur. Zúfalí rodičia preto vyhlásili zbierku, doteraz vyzbierali v prepočte takmer 150-tisíc eur.