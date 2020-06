Spoznajte Rodinné LOVEstories Mariána Miezgu

Chalani si vytvorili vlastné pravidlá

Internet, mobil, tablet či televízia od Orangeu sa stali pomocníkmi aj v rodine herca Mariána Miezgu a jeho synov – Filipa a Borisa. Ako vyzerajú ich spoločné rodinné LOVEstories?

Tak ako v každej rodine, aj u Mariána Miezgu majú občas rozdielne názory a pohľady na fungovanie v domácnosti. Napríklad, obľúbený herec tvrdí, že najviac času trávi na telefóne jeho mladší syn, on hovorí pravý opak. Ako to v skutočnosti je? Viac sa dozviete vo videu.

Ako najradšej trávite spoločný čas?

Marián: Veľmi radi športujeme a väčšinou spolu hrávame futbal. Mňa to vždy ťahalo von a bol som zúfalý, ak som mal „zaracha“. Dnešné deti to majú naopak a skôr im vadí, keď nemôžu pozerať televízor alebo hrať hry. Snažím sa to synom skĺbiť a im to nerobí problém.

Filip: Radi spolu chodíme na chatu. Pokiaľ nemáme tréningy, chodíme k nám do parku, kde si zahráme s kamošmi futbal alebo sa bicyklujeme.

Kto z vašej rodiny trávi najviac času online a s technológiami v ruke?

Marián: Ja si myslím, že je to tak spravodlivo rozdelené. Deti väčšinou hrávajú nejaké hry, ale majú na to určené dni a ja vtedy, keď mi na to vyjde čas.

Filip: Tatino si väčšinou pozerá správy a počasie, čo dávajú v TV.

Čo pozeráte v televízii spolu najradšej? Máte nejaké obľúbené programy?

Marián: Nejaký dobrý film, ale viac-menej chalani sú tí, čo vyberajú program v televízii. Ak si mám vybrať, mám rád staré české komédie a tá najobľúbenejšia je S tebou mě baví svět. Je to úplná klasika, no teraz som sa trošku namotal aj na novodobé seriály. Momentálne mám rozpozeraný Money Heist.

Boris: Ja pozerám televízny kanál Nickelodeon, kde sú rozprávky. Mám rád Toma a Jerryho.

Filip: Ja pozerávam športové programy, zábavné kvízy, bavia ma aj akčné filmy. Mám rád Monka a Harryho Pottera.

Čo ak chce u vás doma každý pozerať niečo iné?

Marián: Večery trávim väčšinou v divadle, takže bitka o televízny ovládač odpadáva. No ak som náhodou doma, tak sa premiestnim do kuchyne, kde mám malý televízor, s ktorým si vystačím. Dlho som si hovoril, načo nám je TV archív, no zistil som, že je to výborná vec. Keď prídem domov, tak si vyberieme podľa chuti film, ktorý chceme pozerať.

Filip: Máme doma archív, takže si pustíme filmy a rozprávky cez neho.

Ako zvyknete využívať mobilný telefón?

Marián: Už by som si asi nevedel predstaviť, že by som bol bez telefónu, pretože je to taký malý počítač, kde si môžete na mobilnom internete prečítať, čo je nové vo svete. Môžem si ho zobrať všade, čítať si scenár, keď niekde oddychujem, a využívam ho na kontakt s blízkymi a vybavovanie pracovných povinností.

Filip: Hrám sa na ňom hry, pozerám správy a telefonujem. Mám aj prístup na mobilný internet, takže si tam hľadám informácie do školy.

Máte pravidlá, ako dlho môžete tráviť čas na počítači alebo mobile?

Marián: Pravidlá si nastavili sami. Majú ich vylepené v detskej izbe. My sme im tento rozvrh odsúhlasili. Je to dobrý plán a dodržiavajú ho.

Filip: Bobo vymyslel obmedzenie v hraní hier a rodičia s tým súhlasili. Máme dni, kedy môžeme hrať a dni kedy hrať nemôžeme. Keď máme hrací deň, tak máme dovolený aj presný počet hier. Rodičia to aj kontrolujú a keď porušíme dohodu, tak dostaneme zákaz a môžeme hrať až na ďalší hrací deň.

Uvoľnili ste im tieto pravidlá počas karantény?

Marián: Ak by som to mal vyjadriť v percentách, tak sme poľavili možno o 2 %, ale viac určite nie.