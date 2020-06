Český futbal pozná svojho majstra: Slavia obhájila titul

Futbalisti Slavie zdolali v druhom kole ligovej nadstavby Plzeň 1: 0 a zaistili si obhajobu titulu.

Pražania majú tri zápasy pred koncom súťaže na čele tabuľky pred druhou Viktóriou deväťbodový náskok a vďaka lepšiemu postaveniu po základnej častiŠláger v Edene rozhodol v 69. minúte Petr Ševčík.

Slavia v samostatnej histórii získala šiesty titul a v celkovom poradí sa na druhom mieste osamostatnila pred Plzňou, ktorá má na konte päť prvenstiev. Červenobieli v českej lige obhájili trofej druhýkrát. Pohár pre víťaza prevezmú Pražania doma až po záverečnom piatom kole nadstavby so Spartou. Majstrom sa stanú len v prípade, že sa skupina o titul dohrá. Ak by to nedovolila pandémia koronavírusu, víťaz vyhlásený nebude.

Plzni vypadol z hry ľahko zranený Kayamba, namiesto ktorého nastúpil na pravom kraji defenzívnejšie ladený Havel. V útoku dostal pred Beauguelom prednosť Chorý. Slavii sa vrátil do zostavy uzdravený stopér Kudela. Po pondelkovom ďalšom uvoľnení opatrení proti koronavírusu môže byť na štadiónoch vrátane všetkých aktérov zápasu päť tisíc osôb, fanúšikovia ale musia byť rozdelení do sektorov maximálne po 1000 ľuďoch.

Do dvadsaťtisícového Edenu sa dostalo 3500 divákov, ďalší sledovali šláger na veľkoplošnej obrazovke pred štadiónom. Fanúšikovia vytvárali veľmi dobrú atmosféru, niekoľkokrát si ale neodpustili vulgarity smerom k hosťujúcemu klubu a v úvode dvakrát použili zakázanú pyrotechniku. Plzeň začala aktívnejšie než pred 17 dňami v závere základnej časti, kedy v Edene remizovali bez gólov. Slaviu v úvode vysoko napádali, ale šancu z toho nevyťažili. Pražania sa po 10 minútach dostali do tempa a mali prvú veľkú možnosť, Masopust však po Stanciuovom centre prestrelil.

V polovici úvodného dejstva vybojovali domáci po chybe Viktórie loptu a Stanciu krížnou prízemnou strelou o kúsok minul. Hostia v prvej polovici brankára Kolářa príliš neohrozili, pred naprahujícím Čermákom v poslednej chvíli ukopol Traoré. Pred pauzou mohli ísť do vedenia Slávisti, Provod však z priameho kopu tesne za vápnom o asi pol metra minul.

Do druhého polčasu vstúpila aktívnejšie Slavia a spočiatku nepúšťala Plzeň za polovicu. V 63. minúte však mohli z brejku udrieť hostia, domáci Zima trafil loptou Havla, od ktorého sa lopta odrazila tesne nad. Za šesť minút udreli domáci, ktorí u pravej čiary vybojovali loptu. Masopust vnikol do vápna, prihral pod seba a Ševčík prízemnou strelou k bližšej žrdi prekonal gólmana Hrušku. V 99. ligovom zápase dal deviatu bránku. Plzeň si už žiadnu väčšiu šancu na vyrovnanie nevytvorila.