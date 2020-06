Kollárove reči pobúrili aj akademickú obec: Toto tvrdenie je urážkou tisícov študentov!

Plagiátorstvo je parazitovaním na akademickom systéme, uviedli to zástupcovia Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) a predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík, ktorí sa dištancujú od akýchkoľvek plagiátorských praktík a odsudzujú vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý sa snaží problém plagiátorstva bagatelizovať.

Zároveň vyzývajú politikov, ktorí sa plagiátorstva dopustili, aby problém nezľahčovali a vyvodili príslušné konzekvencie. TASR o tom informovala Martina Mášiková z Rektorátu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

"Tvrdenie, že každý študent si svoje štúdium zľahčuje, je urážkou tisícov študentov, ktorí v týchto dňoch na našich univerzitách obhajujú svoje poctivo napísané kvalifikačné práce," vyplýva z ich spoločného stanoviska. Zároveň takéto tvrdenie podľa ich slov dehonestuje prácu školiteľov, ktorí sa snažia svojich študentov viesť k postupnému osvojovaniu si základných princípov vedy, oponentov, ktorí trávia hodiny podrobným štúdiom prác a písaním posudkov, a komisií, ktoré komplexne posudzujú spôsobilosť študentov.

"Akademický titul nemá byť ozdobou, ktorou si politici či podnikatelia zvyšujú svoj sociálny status. Mal by byť výsledkom poctivej výskumníckej práce. Mal by byť deklaráciou odhodlania zasvätiť svoj život disciplinovanému mysleniu," uvádza sa vo vyhlásení. Podľa nich by mal byť znakom ochoty uprednostniť poctivé rozlišovanie empiricky overiteľných faktov od poloprávd, hoaxov či konšpirácií.

Združenie V7 a predseda SAV tvrdia, že plagiátorstvo je problém starý rovnako ako akadémia samotná a vyskytuje sa aj na tých najkvalitnejších svetových univerzitách. "Najlepším spôsobom, ako plagiátorstvo minimalizovať, je dôsledné a trpezlivé vysvetľovanie princípov akademickej práce. Spolu s tým potrebujeme zaujímať nekompromisný prístup k presadzovaniu akademickej etiky už na úrovni seminárnych prác a študentov viesť tak, aby písanie kvalifikačných prác nebolo len formalitou," tvrdia. Zároveň deklarujú odhodlanie ďalej zlepšovať interné procesy s cieľom predchádzať plagiátorstvu.

V utorok (23. 6.) vyšli medializované informácie o tom, že Boris Kollár (Sme rodina) mal vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Okrem toho tiež expredseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý označil bakalársku prácu poslankyne NR SR Petry Krištúfkovej (Sme rodina) za plagiát.