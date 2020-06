Pozitívne testovaný Srb Novak Djokovič: Je mi to extrémne ľúto!

Srbský tenista Novak Djokovič (33) v utorok informoval verejnosť, že má pozitívny test na koronavírus.

Po viacerých iných popredných tenistoch tak pandemické ochorenie COVID-19 postihlo aj svetovú jednotku a dlhoročného zverenca slovenského trénera Mariána Vajdu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ochorenie pravdepodobne súvisí s kontroverznými udalosťami ohľadom Adria Cupu. V uplynulých hodinách čelil "Nole" mohutnej globálnej kritike pre organizáciu exhibičnej série, ktorá vygenerovala rad ochorení. Pozitívny test na koronavírus v utorok oznámil aj iný srbský tenista Viktor Troicki, ktorý štartoval na Adria Tour v Belehrade. Nakazená je aj jeho tehotná manželka. Pred nimi "jóbovky" zverejnili aj Bulhar Grigor Dimitrov a Chorvát Borna Čorič, pozitívne nálezy mali aj dvaja tréneri. Druhý diel podujatia sa konal cez víkend v chorvátskom Zadare a nedohrali ho.

"Hneď ako sme sa vrátili do Belehradu, sme sa nechali testovať. Môj výsledok bol pozitívny. Idem na štrnásť dní do domácej karantény a po piatich dňoch test zopakujem. Pozitívny test mala aj moja manželka Jelena, naše deti mali negatívny nález," cituje Djokoviča AP. Ochorenie 33-ročnej tenisovej hviezdy i všetky udalosti s tým spojené prichádzajú necelé dva mesiace pred plánovaným reštartom sezóny na okruhu ATP.

Organizátori Adria Cupu čelili už pred potvrdenými prípadmi kritike za nízku mieru ochranných opatrení, tenisové zápasy sa hrali pred divákmi, v oboch balkánskych mestách ich bolo niekoľko tisíc. Aj britský tenista Andy Murray sa pripojil k radu kritikov. "Vždy som mal s Novakom dobré vzťahy. Ale to, čo sa teraz stalo, nevytvára dobrý dojem. Je dôležité, aby špičkoví hráči išli príkladom a aby ukázali, že to treba brať vážne. Treba si uvedomiť, že sú tu pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Dúfam, že si z tohto vezmeme ponaučenie, pretože by sa ATP Tour nemohla vrátiť späť, ak by každý týždeň boli problémy s infikovanými hráčmi," citoval bývalú svetovú jednotku denník "The Times". Šéftrénerka ženskej sekcie Nemeckého tenisového zväzu (DTB) Barbara Rittnerová obvinila 33-ročnú svetovú jednotku z poškodenia tenisu.

Djokovič v oficiálnom stanovisku obhajoval usporiadanie exhibície, ktorej záverečné dve časti rovnako zrušili: "Všetko, čo sme robili v uplynulých mesiacoch, sme robili z úprimného srdca a úmyslov. Náš turnaj mal spájať a zdieľať odkaz solidarity a spolupatričnosti v regióne. Všetko to vzniklo z filantropickej myšlienky, priamo nasmerovať pomoc ľuďom, ktorí to v núdzi potrebujú. Potešilo ma, ako vrelo to fanúšikovia privítali. Zorganizovali sme turnaj v momente, keď vírus začal slabnúť a verili sme, že sme naplnili všetky podmienky bezpečnosti. Nanešťastie je vírus stále tu a to je nová realita, z ktorej sa učíme a musíme s ňou žiť."

Za nechcené dôsledky svojej akcie sa na záver svojho vyhlásenia ospravedlnil.

"Je mi extrémne ľúto každého prípadu infekcie. Dúfam, že to nikomu z postihnutých neskomplikuje zdravotnú situáciu a všetci budú ok. Ja sám budem 14 dní v izolácii a za päť dní si zopakujem test," dodal.