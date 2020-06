Lewis Hamilton nezostal ticho: Som presvedčený, že príde zmena

Šesťnásobný majster F1 Lewis Hamilton (35) sa zúčastnil protestu Black Lives Matter v londýnskom Hyde Parku.

Tridsaťpäťročný úradujúci majster sveta zavesil na Instagram fotografiu, na ktorej je s transparentom s nápisom "Black lives matter". Vyjadril tak podporu Georgeovi Floydovi, ktorý zomrel pri zatýkaní v Minneapolise. "Som tak rád, že som mohol vidieť toľko ľudí všetkých rás a z rôznych spoločenských prostredí, ktorí podporili toto hnutie. Som hrdý, že som sa mohol zúčastniť aj ja a vyjadriť svoju podporu. Som tiež šťastný, že som videl aj veľa bielych ľudí, ktorí hnutie podporujú. Som presvedčený, že príde zmena, ale teraz ešte nemôžeme prestať. Pokračujte," napísal pilot Mercedesu.

Prednedávnom tiež povedal, že smrť Georga Floyda aj jeho naplnila pocitom hlbokej bolesti a frustrácie. "Toto pre mňa nie je nový zápas.Už počas jedného z mojich prvých pretekov v seriáli F1 v roku 2007 sa mi fanúšikovia posmievali kvôli farbe pleti."

Hamilton už predtým vyhlásil, že chce založiť komisiu, ktorá by priniesla motošportu väčšiu rasovú rôznorodosť.V súčasnosti je jediný pretekár tmavej farby pleti v seriáli. Jeho komisia by mala za cieľ pritiahnuť k motošportu viac mladých ľudí iných rás. Nielen do kokpitov, ale aj k vedeckému a inžinierskemu zázemiu. Informovala agentúra dpa.