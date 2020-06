Moderátor Michal Kovačič nemá problém opýtať sa politikov na čokoľvek, on sám si však svoje súkromie stráži. Pri návšteve bytu v centre mesta,v ktorom bývajú spoločne s manželkou Zuzanou Hanzelovou, však predsa len čosi prezradil. Napríklad to, prečo ho jeho žena nevpustí do kuchyne, no aj to, akým spôsobom jej to opláca!