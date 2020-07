Herečka Lucia Bugalová ukázala svoj domov: Terasu má väčšiu ako byt

Do Slovenského Grobu neďaleko Bratislavy sa najskôr odsťahovala jej mama.

A keď spievajúca herečka Lucia Bugalová (33) videla, ako je tam pekne, rozhodla sa s manželom, hudobníkom Michalom (37) zakotviť na rovnakom mieste. Do strešného trojizbového bytu sa presťahovali pred štyrmi rokmi. „Keď sme to kúpili, nič tu nebolo, len sanita,“ vysvetľuje Lucia, ktorá dovtedy žila v Trnave, v rodičovskom dome jej manžela. „Som rodená Bratislavčanka, takže som chcela žiť v hlavnom meste, ale ceny sú tam zbytočne vysoké a ten hluk a ruch nepotrebujeme. Takto nám to vyhovuje, máme okolo seba prírodu, les a hlavne kvôli deťom sme radi, že tu nechodí veľa áut,“ dodáva.

Byt si vraj zvolili preto, že o starosti spojené s domom či záhradou zatiaľ nemajú záujem. „Vieme, čo to znamená, či už zateká strecha, alebo treba nový trávnik… Tento byt sa nám navyše okamžite zapáčil, bol úplne prvý, ktorý sme videli. Získal si ma svojou slnečnosťou, od rána až do večera tu máme slnko. Samozrejme, v lete je teplo, ale máme klimatizáciu, takže nám to vôbec neprekážala.“

Petržalský byt

So zariaďovaním nového príbytku im pomohla architektka. „Navrhla kuchyňu aj s ňou spojenú obývačku, nech využijeme každý kút. Byt totiž nemá veľmi šťastnú dispozíciu, navyše má len 68 štvorcových metrov – je to v podstate taký petržalský byt.“ Avšak je tu jeden mimoriadne zaujímavý bonus – obrovská terasa! „Je väčšia ako byt, má 70 štvorcových metrov a je to taká naša oáza pokoja. Keď je pekne, tak od apríla do októbra pol dňa trávime vonku a pol dňa vnútri,“ opisuje fungovanie rodiny Lucia, pre ktorú je najobľúbenejším priestorom kuchyňa spojená s obývačkou.

„Keď sme vnútri, celý deň sme tu, ja väčšinu času upratujem, varím, kŕmim,“ smeje sa mama dvoch malých detí – trojročného Emanuela a čoskoro ročnej Amálky. Nečudo, že pridá ešte poznámku o ďalšom obľúbenom mieste. „Posteľ! Keby som mohla spať 24 hodín v kuse, tak spím. Teraz mám kvôli deťom v tomto smere deficit,“ priznáva.

Dočasná detská

Amálka zatiaľ spáva spolu s rodičmi v spálni a Emanuelova detská izba je vraj len dočasná... „Je trochu retro, poskladaná z nábytkov, ktoré sme mali a len sme dokúpili luster, ktorý sa nám hodil do tohto štýlu. Povedali sme si, že dočasne je to fajn, potom by sme z jeho izby chceli spraviť našu spálňu a v spálni bude detská – je väčšia, deti sa tu budú môcť aj hrať, priviesť si sem kamarátov, kamarátky...“ plánuje. Rodina, prirodzene, uvažuje aj o niečom väčšom. „Ale zatiaľ sme sa dohodli, že ešte také dva-tri roky tu vydržíme. Potom by sme určite radi išli do rodinného domu.“