Hľadáte istotu v živote? Postavte si ju na stabilných základoch

Budúcnosť je nepredvídateľná, čo nám ukázali aj ostatné mesiace plné nielen zdravotnej, ale aj finančnej neistoty. Aj vy ste sa zamysleli nad tým, ako by ste sa vedeli do budúcnosti lepšie zabezpečiť? Jednou z možností je stavebné sporenie, ktoré vám zabezpečí stabilné výnosy.

Život je plný nečakaných situácií. Koronakríza zasiahla mnohých z nás, bez možnosti pripraviť sa na jej následky. Domácnosti a podniky ostali ochromené, a to najmä po finančnej stránke. Ľudia začali počítať každé euro a ich rezervy sa postupne zmenšovali. Čo však tí, ktorí nemysleli na finančný vankúš? Pandémia ukázala, viac ako ekonomické krízy v minulosti, že šetrenie na horšie časy nie je len obyčajná fráza.

Ako zhodnotiť svoje úspory

Ochranné opatrenia sa pomaly uvoľňujú, život sa vracia do normálu, a je teda namieste zamyslieť sa nad vhodným spôsobom investovania a zhodnocovania svojich financií. Jednou z možností je vkladať peniaze na bežné bankové sporiace účty. Tu si však treba zvážiť výšku úročenia či podmienky výberu našetrených peňazí. Ďalšou alternatívou sú investičné produkty. Pri nich sa na výnos oplatí pozerať v dlhodobom horizonte, problémom môže byť aj obmedzenie výberu peňazí a fakt, že zhodnotenie je veľmi závislé od celosvetového pohybu akcií a cenných papierov. Ak svetová ekonomika upadá, podobne, ako tomu bolo počas koronakrízy, môžu padnúť aj vaše vklady. Stráca sa teda istota, že niečo zarobíte, a môže hroziť aj riziko, že uložené peniaze stratíte úplne.

Stavebné sporenie prináša istotu

Čo nám prináša stabilitu v živote? Naše vlastné bývanie. Miesto, kde sa môžeme každý deň vrátiť a vieme, že je len a len naše. Na to je ale potrebné disponovať financiami, ktoré nám dovolia zaviazať sa ku kúpe nehnuteľnosti. A práve na to slúži stavebné sporenie. Je to typ sporenia, ktorého cieľom je zabezpečiť potrebu bývania. Netýka sa však len kúpy nehnuteľnosti, ale aj rekonštrukcie, zabezpečenia vnútorného vybavenia, bezpečnosti alebo elektro či vodoinštalácie. V čom spočíva jeho sila a stabilita?

Štátna podpora stavebného sporenia patrí medzi jeho nesporné výhody. V roku 2020 dosahuje štátna prémia výšku 2,5 % zo sumy ročných vkladov, maximálne 70 €. Štátnu prémiu za rok 2020 môžete získať v plnej výške len vtedy, ak si uzatvoríte stavebné sporenie ešte v prvej polovici kalendárneho roka. Od 1. júla 2020 už budete mať nárok na maximálne polovicu štátnej prémie, čo predstavuje 35 €.

Základné úročenie, bonusy pri zhodnocovaní vkladov a rôzne benefity si každý poskytovateľ stavebného sporenia určuje sám. Vďaka tomu nie sú výnosy ovplyvnené výkyvmi na finančných trhoch a pri výbere správneho produktu máte istotu výhodného zhodnotenia vašich financií. Vytvoríte si tak dôležitú finančnú rezervu na horšie časy.

„Práve systematický spôsob šetrenia na bývanie je ten najstarší a najoverenejší spôsob, ako získať nehnuteľnosť. Stavebné sporenie historicky preukazuje svoju stabilitu a garantovaný výnos. Posledné týždne nám pripomenuli, že disponovať finančnými rezervami v nečakaných situáciách je jednoducho na nezaplatenie,“ hovorí člen predstavenstva spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., Ing. Marián Hrotka, PhD.

Prečo je Prémiové stavebné sporenie tou správnou voľbou?

Spoločnosť Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ponúka Prémiové stavebné sporenie, ktoré prináša hneď niekoľko výhod. Najväčším benefitom je atraktívna W-prémia, ktorú klient získa bez toho, aby musel dokladovať svoj príjem alebo účel použitia. Okrem základného úročenia 0,3 % ročne môžete vďaka W-prémii získať 4,2 % výnos zo súčtu ročných vkladov za každý rok doby sporenia pri produkte s dohodnutou dobou sporenia 9 rokov.

To, ako dlho chcete sporiť, je len na vás. Môžete si vybrať aj produkt s kratšou dobou sporenia alebo bez viazania na dohodnutú dobu. Prémiové stavebné sporenie je teda vhodné na dlhodobé aj krátkodobé vytváranie finančnej rezervy. Nikdy nie je neskoro začať šetriť na vysnívané bývanie.

Stavebne sporenie sa jednoducho oplatí

Peniaze, ktoré si v stavebnom sporení našetríte, máte vo svojich rukách. Nárok na štátnu prémiu máte pri ľubovoľnom vklade, stačí, ak splníte zákonné podmienky. Ak sa rozhodnete, že chcete získať maximálnu štátnu prémiu vo výške 70 €, váš optimálny ročný vklad by mal byť 2 800 €. Nárok na štátnu prémiu má každý človek so zárobkom nižším ako 1,3-násobok priemernej mzdy. Navyše, štátna prémia nepodlieha dani z príjmu.

Stavebné sporenie je v dnešnej neistej dobe naozaj vhodné pre každého. Dokážete si vytvoriť rezervu na nové bývanie, a to aj v časoch, keď finančné trhy a ekonomika kolíšu, a nikto si netrúfa odhadovať ďalší vývoj situácie. Spravte správny krok vpred a využite výhody Prémiového stavebného sporenia už dnes. Nemáte čo stratiť.

