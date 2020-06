Slovenská elita v hádzanej Tatran Prešov skončili v Lige majstrov: Kompetentní nastavili laťku príliš vysoko

Hádzanári Tatrana Prešov nebudú v sezóne 2020/2021 účinkovať v Lige majstrov.

Pre TASR to uviedol generálny manažér klubu Miroslav Benický. Prešovčania by sa v sezóne 2020/2021 mali predstaviť v Európskej hádzanárskej lige.



"Vzhľadom na nový formát súťaže nám nedávalo zmysel podať prihlášku do Ligy majstrov. Zároveň nám bolo naznačené, že nie je reálne, aby sme sa dostali medzi 16 tímov," zdôraznil Benický. Prešovčania boli v uplynulých sezónach pravidelný účastník najprestížnejšej európskej súťaže. "Na stretnutí združenia európskych hádzanárskych klubov počas ME vo Švédsku bola rozoberaná táto téma. Po zmene formátu Ligy majstrov pôjde o skutočne elitnú súťaž so 16 mužstvami. Bolo odkomunikované, že ten priestor sa zúži.



My si uvedomujeme, že sme v uplynulých sezónach museli tuho bojovať o miestenku v skupinách C alebo D. Naznačili nám, že nie je reálne, aby sme sa mohli uchádzať o miesto v 16-člennej elite LM. V nej je garantovaných desať miest, ďalších šesť bude vybraných cez pozvánku. O tú budú žiadať kluby, ktoré v nedávnom období pôsobili v elitných skupinách A a B. Tie prakticky s určitosťou dostanú možnosť štartovať v LM, takže nám nedávalo zmysel uchádzať sa o to," prezradil Benický pre TASR.



Prešovskí hádzanári mali nabitý zápasový program, keďže okrem domácich súťaží (extraliga, Slovenský pohár) účinkovali nielen v Lige majstrov, ale aj v SEHA lige. V nej pokračujú aj naďalej. "Jej súťažný program ešte nemáme, ale predpokladáme, že sa začne hrať v septembri za účasti 12 mužstiev rozdelených do 2 skupín," poznamenal Benický.



Zaujímavou novinkou by mala byť Európska hádzanárska liga aj s účasťou Prešova. "Pokiaľ viem, nemala by nám ujsť miestenka do tejto súťaže. Bude to prestížna súťaž, ktorá nahradí skupiny C a D Ligy majstrov z minulých sezón a zároveň aj Pohár EHF. Bude to veľmi silná liga s nemeckými či francúzskymi mužstvami. Mali by sme v nej mať zabezpečenú priamu účasť v skupine." Súťaž by sa mala začať v októbri, hracími dňami budú utorok a streda. Rozdelená bude na jesennú a jarnú časť. "Myslím si, že kvalitou nebude vôbec zaostávať za skupinami C a D v Lige majstrov," povedal Benický.