Hudobník Kandráč sa strápnil pred boxerom Kličkom: Po tej vete by sa najradšej prepadol pod zem

Muzikant Ondrej Kandráč (42) sa približne v roku 2011 koncertoval pri Užhorode na Dňoch slovenskej kultúry a práve tam sa stretol s boxerom Klitčkom (44).

„Hrali sme koncert, prišla organizátorka a povedala mi, že príde Klitschko pozdraviť ľudí. Chcela, aby som ho uviedol, lebo vedela, že moderujem aj v ukrajinčine. Pýtal som sa, ktorý Kličko to je, a moji chalani hovoria, že Vitalij. Tak som ho na pódiu uviedol so slovami - dámy a páni, privítajte legendu a svetovú megastar, boxera Vitalija Klička, a ľudia zrazu prestali tlieskať. V strese potom hovorím, že Valerij Kličko a to bol ešte väčší trapas. Nakoniec to bol Vladimir,“ prezradil Novému Času pobavene Kandráč, ktorý si vyrobil trapas pred tisíckami Ukrajincov. „Našťastie z toho večera neexistuje žiadny záznam,“ zasmial sa Kandráč, ktorému tak zostala aspoň vtipná historka.