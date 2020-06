Hudobníčka Nvotová a expartner prezidentky Čaputovej Konečný prehovorili: Ako sme sa dali dokopy!

Svoju lásku už nemusia skrývať! Nový Čas len v sobotu odhalil nový pár v slovenskom šoubiznise.

Speváčka a herečka Dorota Nvotová (37) tvorí pár s Petrom Konečným (53). Toho celé Slovensko pozná ako expartnera prezidentky Zuzany Čaputovej (46). Hrdličky usvedčili zábery nášho fotografa, na ktorých nechýbali ich vzájomné dotyky a objatia. Zaľúbenci doteraz o začínajúcom sa vzťahu nehovorili, no to sa zmenilo. Exkluzívne Novému Času porozprávali o svojej láske, ale aj o tom, ako prijal Konečného Dorotin synček Filip (6).

Nvotová rozhodne žiari šťastím. Vidieť, že po boku Konečného je spokojná a tento vzťah ju napĺňa. Umelkyňa ešte v piatok na otázky Nového Času, týkajúce sa nového partnera, nechcela reagovať, nakoniec však prelomila mlčanie. „Spoznali sme sa na konci mája. Pred mojou obľúbenou kaviarňou parkovala krásna motorka. Pozorovala som, kto k nej príde, a potom preskočila iskra,“ povedala s úsmevom Nvotová, ktorá nešetrí chválou na svoju novú lásku.

„Je veľmi vtipný a bystrý a zároveň starostlivý a empatický. Ojedinelá kombinácia. Spájajú nás takmer všetky naše aktivity - obaja fotíme, píšeme a robíme hudbu. Je to až neuveriteľné, že má niekto tú istú umeleckú trojkombináciu,“ hovorí zamilovaná umelkyňa. Tá má už šesťročného synčeka Filipka. Práve s ním a s Konečným ju zachytil v piatok nášh fotograf. Všetci traja pôsobili ako šťastná rodinka a vyzerá to tak, že je to skutočne pravda. „V podstate fungujeme ako rodina, aj keď je to ešte čerstvé. Filip aj Peter spolu vychádzajú dobre, zoznámila som ich na pikniku pri jazere, v totálnej víchrici...“ priznáva Nvotová.

Spoločné bývanie?!

Dorota sa tak teší, že si jej dvaja chlapi sadli. Rodinka trávi veľa času spolu, čo k tomu určite prispelo. Zatiaľ však jeden spoločný domov nemajú. „Striedame to, raz je on u nás, raz my u neho,“ hovorí herečka. Jej nový muž je pritom dobre známy najmä vďaka vzťahu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Dorota ho po­dľa vlastných slov predtým nepoznala. Je ešte jej partner v kontakte s prezidentkou? „Myslím, že nie.“ Nový Čas oslovil aj Konečného a ten nezaprel svoju umeleckú dušu.

„Dorotku som našiel ako najkrajšiu truhlicu na dne oceána. Vôbec ma neprekvapilo, že vnútri je poklad. Nevrátim ho,“ povedal herečkin partner, ktorý ju zrejme oficiálne predstaví na svojej fotografickej výstave Minimal ešte tento mesiac v hlavnom meste. Dorota zase pracuje na svojom štúdiovom albume a venuje sa svojej cestovke. Okrem Maldív, kde Nvotová prevádzkuje malý penzión, sa totiž rozhodla spustiť po Slovensku netradičné zájazdy na trabantoch.