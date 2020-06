Škandál! Unikla nahrávka trénera dorastu z Brna: Presťahujete sa do továrne a budete žrať len tvaroh!

Meno skúseného trénera je Martin Stloukal. Ten pôsobil aj v iných kluboch, dokonca aj v Rakúsku.

Dôvodom jeho značného pohoršenie je skutočnosť, že hráči sa po prestávke zavinenej koronavírusom vrátili kondične či fyzicky nepripravení. To Martina vytočilo natoľko, že sa do svojich zverencov pustil takým spôsobom, aký by si nedovolili ani poprední svetoví tréneri či už v hokeji alebo futbale.



Na nahrávke Martin konkretizuje mená chlapcov. Jednému vyčíta že je tenký ako palica, druhému zase, že je tučný. Neskôr im povedal naozaj svojskym spôsobom, ako by sa mali stravovať. "Presťahujete sa do továrne na výrobu tvarohu a budeš žrať len tvaroh, rozumieš?!" Povedal tréner jednému z hráčov.



Ďalej sa vyjadril aj na adresu nezdravo sa stravujúcich hráčov. "Nechcem vidieť, že budete žrať nejaké zrazené čínske psy alebo kebaby u tých smradľavych cigánov. Alebo pizzu, to ani náhodou! Keď u niekoho uvidím pizzu, tak ho kopnem do zadku a poletí pred štadión," povedal Stloukal.



Tréner sa ďalej ohradil voči tomu, aby s ním čokoľvek konzultovali rodičia hráčov. "Žiadna matka mi nebude volať a komunikovať. Nebudem sa s nimi vôbec baviť. Ja na to seriem, aby ste vedeli. Hokej hrajete vy, nie ony."



Z nahrávky je zrejmé, že jeden z hráčov meškal na tréning. To sa mu zjavne stalo osudným. "Kde si bol?!" Pýta sa tréner. "Nemal ma kto odviesť," odpovedá zastrašený hlas. Pokračuje tréner: "Nezáujem! Pravdepodobne si tu dnes naposledy, sú to vaše problémy. Toto je extraliga dosrastu, tieto p******y si riešte v Břeclavi," uzavrel tréner.



Čistka trvá celých osem minút. Martin uzavrel svoj monológ opätovným zopakovaním, že nechce žiadne telefonáty od rodičov.



Martin Stloukal sa k veci vyjadril pomerne ľahostajne. "Keď ma vyhodia, nech sa tak stane. Ja sa meniť nebudem." Ako táto sága dopadne je zatiaľ predmetom špekulácií, no trénerovi táto nahrávka do karát určite nepridá.