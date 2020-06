Prekvapenie pre tehotnú Aničku Jakab Rakovskú v Oteckoch: Obsypaná ružami

Keď herečka Anička Jakab Rakovská (26) pred mesiacom potvrdila informáciu Nového Času, že s manželom Robom Jakabom (43) čakajú bábätko, tak všetkým bolo hneď jasné, že markizáckym Oteckom dá čoskoro zbohom.

A hoci pár častí ešte nakrútila, s kolektívom, ktorý pôsobí ako rodinný, sa napokon vo štvrtok rozlúčila. Ten si však pred jej odchodom pripravil prekvapenie. Krásna a talentovaná Anička už opustila miesto pred televíznymi kamerami, aby sa začala pripravovať na rolu matky. Herečka tak v markizáckom seriáli Oteckovia, kde stvárňovala obľúbenú učiteľku Alicu, nebude viac účinkovať.

Pred jej odchodom si však pre ňu pripravili všetci hereckí kolegovia milú rozlúčku, ktorú tajne naplánovali. „Udialo sa to vo štvrtok, keď v rámci nakrúcania bola Anička poslednýkrát na pľaci. Urobili to ako prekvapenie. Pri opakovaní scény ju prekvapili kyticou,“ prezradil zdroj zo štábu. Herečka bola z gesta svojich kolegov dojatá, pretože to naozaj nečakala. Pre Markízu priznala, že jej budú kolegovia veľmi chýbať.