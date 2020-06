Fury vs Joshua bude najväčší boxerský súboj: Britskí fanúšikovia však zostanú sklamaní

Boxerský duel medzi Anthonym Joshuom (30) a Tysonom Furym (31) sa na budúci rok zrejme neuskutoční vo Veľkej Británii, rodnej krajine oboch aktérov. Oznámil to promotér duelu Eddie Hearn.

Šampión organizácií WBA, IBF, WBO v superťažkej hmotnostnej kategórii Joshua a dosiaľ nezdolaný šampión WBC Fury sa dohodli na dvoch vzájomných súbojoch. "Ak by sme mohli bojovať na území Veľkej Británie, bolo by to fantastické. Lenže vieme, že Saudská Arábia by rada videla tento súboj a zo zápasu s Andym Ruizom máme s touto krajinou úžasné zážitky. Máme tiež ponuky z Číny. Toto bude najväčší boxerský súboj, záujem je z celého sveta," povedal Hearn podľa AFP.