Hrdina školského masakra Jaro Budz († 62): Krutá rana osudu anjela na zemi

Kto bol muž, ktorý vraždil? Masakru, aká nemá v dejinách moderného Slovenska obdoby, spáchal bývalý žiak Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach.

Ivan Č. († 22) vytiahol v škole nôž a bodal ako zmyslov zbavený. Zavraždil zástupcu riaditeľa Jaroslava Budza († 62) a ťažko zranil riaditeľku a dve deti. Kto bol tento mladík, ktorý v inak pokojných Vrútkach (okr. Martin) spôsobil brutálne krvipreliatie? Ivan Č. bol podľa ľudí, ktorí ho poznali, problémový už od mladosti. Údajne musel pre zlé správanie viackrát meniť školu.

Hoci pochádzal zo slušnej a usporiadanej rodiny, mával návaly zúrivosti, keď si s ním nikto nedokázal poradiť. Pracoval v ŽOS Vrútky v opravovni vagónov. Kolegov prekvapilo, keď sa v deň tragédie okolo desiatej hodiny dopoludnia z ničoho nič zobral a odišiel z pracoviska. Netušili, čo má za lubom, ani nič nenaznačovalo, čo sa chystá urobiť. Netrvalo však dlho a násilne vtrhol do školy vo Vrútkach, ktorú kedysi navštevoval.

Rozbil sklo vstupných dverí školy a keď sa mu dvaja odvážni zamestnanci snažili zabrániť vniknúť dnu, zástupcu riaditeľa zabil a školníka zranil. Po krvavom prekonaní ich odporu dobodal riaditeľku a dvoch štvrtákov. Policajný prezident Milan Lučanský pripustil, že mohlo ísť o akciu psychicky narušeného jednotlivca. „Chodil tam na základnú a chcel sa vraj učiteľke pomstiť, ale prečo po toľkých rokoch, to neviem,“ zamyslela sa o možnom motíve žiačka gymnázia, ktoré sídli so základnou školou v identickej budove.

Zabitý profesor bol anjel na zemi

Zavraždený Jaroslav Budz bol podľa jeho bývalých žiačok správny chlap s veľkým charakterom, ktorý sa neváhal zastať toho, na kom bola páchaná nespravodlivosť, či musel čeliť šikane alebo iným prejavom zla. V dobrom na neho spomína aj Ľubica Filická, ktorú učil ešte v socializme a ona napísala samizdatovú prácu, za čo ju prišli vyšetrovať eštébáci. Vtedy mladé dievča dostala od učiteľa Budza obrovskú podporu.

Sedel pri nej, keď musela čeliť dotieravým otázkam vyšetrovateľov a chlácholil ju pohľadom. Rovnako sa podľa nej zastával aj ostatných žiačok vtedy dievčenskej školy a tie si ho pre jeho ľudský prístup a veľké srdce obľúbili. Jaroslav Budz sa oženil ako mladý, no krutá rana osudu mu jeho milovanú ženu vzala, a tak obetoval všetok čas mladým a perspektívnym študentom.

Pre pedagógov by mali vypracovať krízový manuál

Andor Šándor, bezpečnostný analytik

- Je to tragédia. Aj keby boli všetky bezpečnostné opatrenia v škole dodržané, tak zabrániť takémuto útoku je takmer nemožné. Polícia musí prísť na to, prečo sa to stalo, no neverím, že by na Slovensku vznikli masové streľby ako v USA. No ministerstvo vnútra by malo s ostatnými rezortmi vypracovať krízový manuál pre pedagógov, ako sa chrániť pred takýmto útokom, keby k nemu v budúcnosti náhodou došlo. Na školách by mali občas robiť aj nácviky so žiakmi, ako v takejto krízovej situácii konať - napríklad by mali vedieť, ako sa zabarikádovať v triede.