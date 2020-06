Nový pohľad na vývoj ľudského života: Vedci vytvorili embryo z kmeňových buniek

Unikátny výtvor. Britským vedcom sa po prvýkrát podarilo v laboratóriu vytvoriť „model“ skorého štádia vývoja plodu človeka pomocou ľudských kmeňových buniek.

Mal by pomôcť pochopiť príčiny vrodených genetických defektov, neplodnosti a vývoja testov pre tehotné ženy. Vedci doposiaľ z etického a právneho hľadiska mohli skúmať zárodky plodu iba do 14. dňa a na ďalší výskum mohli použiť iba myšie embryá.

Nový model vyvinutý na univerzite v Cambridgi umožňuje skúmať plod medzi 14. a 21. dňom aj hlbšie, nielen zvonka pozorovať jeho správanie. Vedci Naomi Moris a Alfonso Martinez-Arias vytvorili totiž model embrya z ľudských kmeňových buniek. Nemá žiadne mozgové bunky, čiže človek sa z neho vyvinúť nemôže. Taktiež nemôže byť vložený do maternice, pretože by sa plnohodnotne nevyvinul. No vývoj buniek pripomína kľúčové zmeny embrya v 18. až 21. dni vo fáze gastrulácie.

To znamená, že bunky sa začínajú rozlišovať na tri druhy, z ktorého jedna je zodpovedná za vznik nervovej sústavy, svalov a čriev. V tejto fáze vývoja totiž vznikajú mnohé vrodené defekty. Vedci teraz môžu zisťovať, aké sú príčiny a čo spôsobuje napríklad branie určitých liekov, čo spôsobujú chemikálie a infekcie, ktoré žena prekonáva, či alkohol. Taktiež by to mohlo objasniť mnohé iné zdravotné problémy, ako neplodnosť, spontánny potrat a genetické poruchy.