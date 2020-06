Nečakané priznanie hviezdy Oteckov Kavaschovej: Pri ľúbostných scénach trpím

Hoci svoju prácu miluje, nemá to vždy jednoduché.

Krásna a talentovaná herečka Dominika Kavaschová (31), ktorá momentálne hniezdi v markizáckych Oteckoch, najnovšie priznala, že jej vysnívané umelecké povolanie má aj nepríjemné stránky. Na pľaci vraj zažíva aj také okamihy, ktoré jej nie sú vôbec príjemné, ale neostáva jej nič iné, ako ich len jednoducho pretrpieť.

Aj keď je Dominika profesionálna herečka, sú momenty, od ktorých sa nedokáže odosobniť. „Bozkávanie na pľaci je mi fakt strašne nepríjemné,“ priznala Kavaschová v relácii markizáka Matúša Krnčoka Throwback Thursday. O to ťažšie to vraj prežíva, keď je to s človekom, ktorého vôbec nepozná, alebo jej nie je až taký sympatický. „Vtedy to chcem mať už rýchlo za sebou, preto sa to snažím dať na prvýkrát, aby sme to nemuseli opakovať,“ dodala Dominika, ktorá je momentálne šťastná vo vzťahu s hereckým kolegom Danielom Fischerom.