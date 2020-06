Naomi je neprehliadnuteľná: Pre výšku ju na škole šikanovali, teraz je modelkou

Tomu sa hovorí výška! Servírka z britského Doncasteru Naomi Lovell (22) je nezvyčajne vysoká. Meria až 2 metre a 6 cm!

Na strednej škole ju šikanovali, no dnes sa smeje ona. Dostala exkluzívnu modelingovú zmluvu.

Ryšavka sa so svojou výškou zmierovala dlho. Už keď mala trinásť rokov, zvykli ju na ulici zastavovať ľudia a pýtali sa, či nosí opätky. Vtedy merala 187 cm. Pre svoju postavu bola na škole šikanovaná. Dokonca ani učitelia sa nevedeli zdržať komentárov. „Ovplyvnilo to moju sebaúctu a svojím spôsobom ma to okradlo o detstvo. Pre moju výšku každý predpokladal, že som oveľa staršia a zaobchádzali so mnou ako s dospelou, alebo očakávali, že budem naozaj vyspelá,“ vyjadrila sa Naomi.

Výškou utrpel aj jej partnerský život. Na sociálnych sieťach sa pre svoju pozoruhodnú postavu stretáva s neželanou pozornosťou.Doposiaľ nemala ani len priateľa.

Sebavedomie jej zdvihla až exkluzívna zmluva od modelingovej agentúry. „Vždy mi vraveli, že s mojimi dlhými nohami a výškou by som mala byť modelka, no nikdy som tomu neverila,“ hovorí ryšavka. Teraz má zmluvu s londýnskou agentúrou Uglys a sebadôvery na rozdávanie.