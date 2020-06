Silviu († 24) zabil koronavírus, desivé podozrenie jej otca: Pre toto zomrela moja dcéra!

Mala celý život pred sebou. Krutý osud však všetko zariadil inak.

Američanka Silvia Melendez († 24) je jednou z obetí zákerného koronavírusu, ktorý položil na kolená celý svet. Aj keď majú byť všeobecne zraniteľnejší práve starší ľudia, COVID-19 zabíja aj mladých. Otec Marcos Melendez tvrdí, že tuší, prečo zákerná nákaza vzala život práve jeho dcére.

Odvtedy ako Marcos a jeho žena Silvia stratili dcéru, začali so zdravým životným štýlom. Sú totiž presvedčení, že COVID-19 mal u nej ťažký priebeh práve pre to, že trpela obezitou. Ako informuje britský denník Metro, Silvia mala cukrovku, vysoký krvný tlak a problémy so srdcom, pred dvomi rokmi dokonca podstúpila vážnu operáciu. Podľa jej rodiny z nej všetky tieto problémy urobili rizikového pacienta veľmi slabého na to, aby bojoval s nákazou. "Ten vírus napáda tie najslabšie časti vášho tela, najmä ak ste obézni," povedal zdrvený otec pre USA Today.

Silviu hositalizovali začiatkom marca, keď mala problémy s dýchaním. Dievčinu napojili na pľúcnu ventiláciu, keď sa jej stav zlepšil, prišla ďalšia rana. Koronavírus napadol jej oslabené srdce. Silvia bola tak ťažká, že zdravotníci ju nedokázali preklopiť na brucho. Ako informuje Metro, táto technika má byť pre pacientov s koronavírusom najprijateľnejšia, pretože im umožňuje používať najmenej poškodenú časť pľúc a znižuje ich závislosť od ventilátora. "Museli sme ju otočiť naspäť na chrbát, nevydržala tak dýchať ani chvíľu," uviedla lekárka, ktorá sa o Silviu starala. Dievčina napokon boj o svoj život prehrala.

Matka mladej ženy bola takisto nakazená, no vírus COVID-19 napokon porazila. Po smrti svojej dcéry prehodnotila svoj životný štýl a začala sa zdravšie stravovať. "Aj o ňu mám veľký strach," povedal manžel Marcos, ktorý sa nedokáže so smrťou dcéry vyrovnať.