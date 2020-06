Podozrenie z odpočúvania slovenskej vlády! NAKA zasahovala v štátnych inštitúciách

Šokujúce zistenia. Národná kriminálna agentúra v utorok zasahovala v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Je to inštitúcia, ktorá spravuje portál Slovensko.sk a zásah podľa Denníka N súvisel s tým, že štátna počítačová sieť Govnet bola celá odpočúvaná. Podľa zdrojov z prostredia orgánov činných v trestnom konaní polícia na serveroch zaistila podozrivé zariadenia. „V súčasnej dobe NAKA vykonáva nevyhnutné procesné úkony trestného konania, preto nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ reagovala polícia. Vyšetrovatelia sa však domnievajú, že sledované mohli byť nielen všetky vládne maily, ale aj telefonáty.

Sledovaná tak mohla byť aj napríklad prokuratúra, ktorá dohliada na trestné konania. Polícia má pracovať s podozrením, že odpočúvanie mohli zabezpečovať cudzie spravodajské služby či súkromný sektor, prízvukuje Denník N. Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová zásah polície v priestoroch Úradu vlády SR a v rôznych budovách Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu potvrdila. Súvisieť mal s podozreniami z ohrozenia strategickej bezpečnosti a záujmov štátu, ktoré začali počas bývalej vlády a bývalého vedenia úradu.

„Verím, že polícia tieto podozrenia vyšetrí a páchatelia budú v prípade dokázania viny potrestaní. Keď som pri nástupe do úradu povedala, že mojím cieľom je skončiť eldorádo v informatizácii a vyčistiť informatizáciu od firiem, ktoré dlhodobo parazitovali na štáte, myslela som to ako vážny záväzok k občanom. Nebude to ľahký boj, v informatizácii sú obrovské záujmy a štát platí ročne za informatizáciu stovky miliónov eur,“ dodala Remišová.

Bývalý šéf Úradu Richard Raši (Smer-SD) hovorí, že informácie má len z médií. „Pokiaľ by však bola ohrozená kybernetická bezpečnosť štátu alebo jeho strategické záujmy, zásah NAKA vítam. Verím, že všetky podozrenia dôsledne vyšetria,“ vysvetlil.