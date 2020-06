Čo má spoločné Spišský hrad s Notre Dame? Porovnanie umelca Matúša vás totálne dostane!

Geniálny nápad! Spišský hrad je najrozsiahlejší stredoveký komplex v strednej Európe.

Jeho ohromnú veľkosť v týchto dňoch potvrdil aj slovenský výtvarný umelec Matúš Lányi (38), keď na dolné nádvorie „vkreslil“ pôdorys najznámejšej francúzskej Katedrály Notre Dame. S čím sa počas tvorby musel popasovať? Aj náš najnavštevovanejší hrad musel byť pre karanténne opatrenia zavretý, ale pred pár dňami privítal prvých návštevníkov.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Tí ostali prekvapení, keď rozsiahle spodné nádvorie našli vykolíkované a rozparcelované. „Nie, nič sa tam nejde stavať ani kopať. Je to aktivita mladého slovenského umelca Matúša Lányiho (38), ktorý pochádza odtiaľto a teraz žije v Banskej Štiavnici. Veľmi rýchlo sme sa na tomto zaujímavom projekte dohodli a došlo k jeho realizácii,“ prezradila kurátorka Dáša Pavúková-Uharčeková (47). Čím umelca zaujal práve tento hrad?

Otvoriť galériu S pôdorysom legendárnej katedrály sa umelec vyhral do detailov. Zdroj: tasr Na vyznačenie detailného pôdorysu som použil stovky metrov pásky a drevených kolíkov. Koľko ich je, presne neviem, lebo pri 600 kusoch som ich prestal počítať,“ vysvetľuje s úsmevom. Zároveň mal problém zatĺkať ich do zeme.„Netušil som, aká tvrdá je zem tu na hrade,“ pokračuje.

Dočasná inštalácia

Talentovaný umelec sa však musel pri tvorbe unikátu popasovať aj s ďalšími vecami. „Bojoval som aj s počasím, dážď nebol problém, ale museli sme kľučkovať pomedzi búrky,“ opisuje neľahký proces. Návštevníkom sa tento nápad, takto nezvyčajne porovnať rozmery kultúrnych pamiatok, páčil.

„Naozaj sme si v prvom momente mysleli, že tu chcú niečo stavať, potom, že to asi súvisí s archeologickým výskumom. Keď sme sa dozvedeli, že je to pôdorys Notre Dame, nechceli sme veriť, že je taká malá. Ktovie, ako by dopadol v porovnaní Trenčiansky hrad“ ostali užasnutí Petra (25) a Peter (33) z Trenčína. Inštalácia je dočasná a ide o tzv. geoglyf, ktorý tu už raz vznikol pred 12 rokmi. „Na hradnom nádvorí bude jeden týždeň a potom sa odstráni a začnú tu prebiehať kultúrne akcie až do jesene. Celú prípravu a inštaláciu si umelec hradil sám,“ dodala kurátorka.

Dielo v číslach