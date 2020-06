Juraj Sagan prehovoril o vzťahu s bratom: Svoj život by som za Peťov nemenil

Zarezáva už naplno, aby bol stopercentne pripravený na reštart cyklistickej sezóny. Reč je o cyklistovi stajne Bora-hansgrohe Jurajovi Saganovi (31), ktorý je starším bratom najlepšieho jazdca sveta a trojnásobného šampióna Petra (30).

Juraj denníku Nový Čas v rozhovore prezradil, ako trávil posledné týždne počas pandémie koronavírusu, kedy opäť nasadne na súťažný bicykel i to, že počas pretekov okupuje spoločnú izbu s bratom!

Aj si spomeniete, kedy ste naposledy súťažne sedeli na bicykli?

- Bolo to začiatkom marca na pretekoch Paríž - Nice. Následne sme sa ešte stihli s masérom Marošom Hladom vrátiť na Slovensko a absolvovať v domácom prostredí povinnú dvojtýždňovú karanténu.

Boli ste aj testovaní na koronavírus?

- Volali sme na rôzne linky, ale v tom čase bolo málo dostupných testov. Pýtali sa nás, či máme nejaké príznaky a keď sme povedali, že nie, tak nám oznámili, že nás testovať nebudú.

Koronavírus zmenil plány všetkým športovcom na svete. Čo ste vy za posledné tri mesiace vlastne robili?

- Počas karantény som si dal prakticky voľno a potom som postupne začal s tréningom a rôznymi koordinačnými cvičeniami. V týchto dňoch už makám naplno, pretože o pár dní štartujeme v Bore sústredenie v Rakúsku a v auguste by sa už mali rozbehnúť prvé preteky.

Koľko denne odjazdíte na bicykli v rámci tréningu?

- Okolo 140 kilometrov.

Spomínali ste sústredenie v Rakúsku, tam už budete všetci jazdci pokope aj vrátane vášho brata Petra?

- Áno. Budeme tam tri týž- dne a vlastne tam budeme ladiť formu na prvé preteky. Tým, že sa teraz nejazdilo tri mesiace, tak sa sezóna predĺži, takže to bude isto náročné, pretože podujatia budú nahustené.

Prvé veľké podujatie bude Tour de France. Už sa vie presný termín?

- Koniec augusta to má odštartovať. Ale ja neviem, či sa tento rok na Tour predstavím. Všetko sa dozviem na spomínanom sústredení, kde každému jazdcovi tím oznámi, na ktorých pretekoch sa zúčastní.

Siahol vám tím Bora-hansgrohe počas koronakrízy na plat?

- Viem, že v iných tímoch jazdcom krátili peniaze, ale v Bore sa zachovali lojálne a dostávame 100 percent ako aj pred koronakrízou.

Vy máte v Bore kontrakt do konca roka 2021, ako aj brat Peter?

- Áno, celá slovenská enkláva má v Bore zmluvu do konca roka 2021. Radi by sme ju potom ešte predĺžili o 2 - 3 roky.

Aká je vaša úloha v tíme?

- Každý jeden jazdec má svoju úlohu v tíme stanovenú pred každými pretekmi. Ide, samozrejme, o lídrov, na ktorých sa preteky idú a tomu sa prispôsobujú celá taktika. Samozrejme pomocníci sledujú úniky a starajú sa aj o občerstvenie pre lídrov. Sme jeden tím, každému z nás ide o úspech tímu.

Môžete prezradiť, koľko stojí bicykel, na ktorom pretkáte a jeho hmotnosť?

- Cena je okolo 10-tisíc eur a váži zhruba 6 kíl. Nie je vyrobený na mieru.

Vy ste počas pandémie doma v Žiline, váš brat Peter v Monaku. Ako často ste v kontakte?

- Keď sme boli v karanténe, tak aj každý deň, teraz tak dvakrát do týždňa.

Na pretekoch aj spolu bývate či máte samostatné izby?

- Sme prevažne spolu.

Kto je šéfom izby?

- Peťovi dám na výber, ktorú posteľ chce, ale inak sa spolu dopĺňame. Po náročných pretekoch sme radi, keď zaľahneme a oddýchneme si. Občas si pozrieme nejaký film, ale spánok je hlavný.

Peter je veľký šoumen, robí stále rôzne kanadské žartíky kolegom v tíme?

- Jasné, ale hlavne je to veľký líder a všetci v tíme ho rešpektujú.

Vy ste o rok starší, aj ste ho doviedli k cyklistike?

- Ja som začal bicyklovať skôr, on sa venoval najskôr futbalu. Potom presedlal tiež k cyklistike a urobil dobre.

Ako to vnímate, že máte takého slávneho brata – už trojnásobného majstra sveta?

- Som šťastný, že sa mu takto darí a hlavne to, že sme obaja nemali žiadne vážnejšie zranenia. Vôbec mu to nezávidím, každý z nás si ide tou svojou cestou. Jeho život by som za svoj nemenil.