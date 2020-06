Skrytá hrozba v Nemecku: Do krajiny sa vrátili desiatky bojovníkov Islamského štátu

Nemecká polícia považuje za nebezpečných 61 z viac než 100 bojovníkov Islamského štátu (IS), ktorí sa do Nemecka vrátili zo Sýrie či Iraku.

Uviedla to spolková vláda v odpovedi na otázku poslanca krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Martina Hessa, informovala v utorok agentúra DPA. Približne polovica (32) z militantov označených za nebezpečných sa v súčasnosti nachádza vo väzení alebo v cele predbežného zadržania. Toto označenie zahŕňa osoby, pri ktorých existuje hrozba, že spáchajú teroristický útok alebo sa dopustia iného politicky motivovaného trestného činu.

Polícia podľa Hessa, ktorý bol v minulosti takisto príslušníkom poriadkových síl, nie je schopná monitorovať nebezpečných bojovníkov IS vzhľadom na nedostatok personálu a právne dôvody. Hess navrhuje, že tieto osoby by mali byť deportované z krajiny alebo zostať vo väzbe dovtedy, kým prestanú predstavovať hrozbu pre spoločnosť.

Za posledné roky vycestovalo do Sýrie a Iraku podľa údajov nemeckého ministerstva vnútra viac než 1060 islamistických extrémistov. Späť do vlasti sa vrátila približne tretina z nich po tom, čo bol IS v spomínaných krajinách vo veľkej miere porazený. Viac ako 100 navrátilcov pritom bojovalo priamo za teroristickú organizáciu IS, dodalo ministerstvo.