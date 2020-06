Bol z nich dokonalý pár až do jedného momentu: Chlapík išiel na DNA testy, výsledok im zruinoval vzťah!

Žena tvrdí, že jej priateľ sa zmenil po tom, čo sa dozvedel výsledky testov svojho pôvodu. Ako informuje portál Mirror, muž zistil, že je vzdialene napojený na kráľovskú rodovú líniu.

Až donedávna bola spokojná, no teraz o svojom vzťahu pochybuje. Jej priateľ sa totiž poriadne zmenil, a to všetko kvôli výsledkom DNA testu pôvodu. Test bol narodeninový darček od jedného jeho kamaráta. Výsledky neukázali nič výnimočné, no mužovi napísala skupina ľudí. Povedali mu o príbuznom, ktorý by sa dal spojiť s kráľovskou rodovou líniou.

Jeho priateľku pobavilo, aký šťastný bol z tejto novinky. Všade sa tým chválil, no zároveň to uňho vyvolalo zvláštne zmeny správania. Žena povedala, že z ničoho nič dal výpoveď v práci, pretože neverí, že je preňho vhodné pracovať od deviatej do piatej. Zároveň začal naliehať na to, aby používali pri sexe kondómy. Vraj sa bojí, že by mu chcela „ukradnúť gény“.

Malo sa zmeniť aj jeho správanie k nej na verejnosti. Nechce ju pobozkať, keď sú vonku, ani sa jej dotýkať, keď sú s rodinou, pretože to považuje za trápne. Chcel od nej, aby si nechala urobiť rovnaký test, no odmietla. Vtedy začal žartovať, že sa určite bojí, že jej rodina sa nevyrovná tej jeho.

„Predtým sme mali naozaj dobrý vzťah a nikdy sme nemali výrazný problém s komunikáciou, ani nič podobné. Som veľmi zmätená, neviem, čo mu behá hlavou a zišla by sa mi nejaká rada,“ napísala na Reddit. Jedného užívateľa pobavilo správanie priateľa. Podľa neho majú kráľovskú krv tisícky ľudí vo Veľkej Británii. „Musí sa vrátiť na zem. Nemôže byť taký kráľovský, keď o svojom pôvode nevedel až do testov DNA. Pochybujem, že v blízkej dobe zdedí nejaký hrad,“ napísal. Niekto ďalší jej poradil, aby si kúpila lacný titul na internete a potom vyhlásila, že jeho vzdialená príbuznosť s kráľovskou rodinou nie je dosť dobrá. „Moja prvá myšlienka bola, že zistil, že ste rodina,“ napísal tretí užívateľ.